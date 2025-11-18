Donald Trump îl întâmpină „regește” pe controversatul prinț saudit Mohammed bin Salman care a ordonat asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi

20:09

Președintele Trump afirmă că „o sumă de 21 de trilioane de dolari va fi investită în Statele Unite într-un an”.

Trump a dezvăluit în fața presei că relațiile dintre SUA și Arabia Saudită n-au fost prea „bune” în timpul administrațiilor Obama și Biden.

Trump a fost întrebat despre acordul nuclear civil cu Arabia Saudită.

„Îmi pot imagina că se va întâmpla asta”, răspunde el, adăugând: „Nu este urgent.”

Cei doi sunt apoi întrebați despre direcția în care se îndreaptă parteneriatul dintre SUA și Arabia Saudită și care este „imaginea de ansamblu”.

Bin Salman răspunde că aceasta este o „relație critică” pe mai multe fronturi – el enumeră politica, economia, securitatea și armata.

Însă, prințul consideră vizita de astăzi și mâine că reprezintă un „capitol nou imens” pentru relația SUA-Arabia Saudită. Trump intervine și spune că este aici cu „viitorul Rege” și un om „respectat de toată lumea”.

El subliniază că niciunul dintre ei nu trebuie să stea să vorbească cu presa, spunând că „nu a existat niciodată o astfel de transparență”.

„Arabia Saudită este un partener de încredere”, a declarat Trump, care a încheiat conferința de presă.

Trump este al doilea președinte republican din acest secol sub al cărui mandat, SUA mențin o relație economică întărită cu Arabia Saudită. În timpul președintelui republican George W. Bush, Arabia Saudită și SUA au avut relații de prietenie, cooperând în Războiul împotriva terorismului și în afacerile cu petrol.