Donald Trump îl întâmpină „regește” pe controversatul prinț saudit Mohammed bin Salman care a ordonat asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi

18 nov. 2025, 18:35, Știri externe
Actualizări
20:09

UPDATE: Investiții de 21 trilioane $

Președintele Trump afirmă că „o sumă de 21 de trilioane de dolari va fi investită în Statele Unite într-un an”.

Trump a dezvăluit în fața presei că relațiile dintre SUA și Arabia Saudită n-au fost prea „bune” în timpul administrațiilor Obama și Biden.

Trump a fost întrebat despre acordul nuclear civil cu Arabia Saudită.

„Îmi pot imagina că se va întâmpla asta”, răspunde el, adăugând: „Nu este urgent.”

Cei doi sunt apoi întrebați despre direcția în care se îndreaptă parteneriatul dintre SUA și Arabia Saudită și care este „imaginea de ansamblu”.

Bin Salman răspunde că aceasta este o „relație critică” pe mai multe fronturi – el enumeră politica, economia, securitatea și armata.

Însă, prințul consideră vizita de astăzi și mâine că reprezintă un „capitol nou imens” pentru relația SUA-Arabia Saudită. Trump intervine și spune că este aici cu „viitorul Rege” și un om „respectat de toată lumea”.

El subliniază că niciunul dintre ei nu trebuie să stea să vorbească cu presa, spunând că „nu a existat niciodată o astfel de transparență”.

„Arabia Saudită este un partener de încredere”, a declarat Trump, care a încheiat conferința de presă.

Trump este al doilea președinte republican din acest secol sub al cărui mandat, SUA mențin o relație economică întărită cu Arabia Saudită. În timpul președintelui republican George W. Bush, Arabia Saudită și SUA au avut relații de prietenie, cooperând în Războiul împotriva terorismului și în afacerile cu  petrol.

20:01

Bin Salman și-a exprimat totuși regretul față de familiile victimelor de la 9/11

Prințul Bin Salman și-a exprimat regretele față de familiile victimelor de la atacurile teroriste din New York desfășurate în urmă cu un sfert de secol. El a spus că este  „dureros” pentru familiile victimelor atacurilor din 11 septembrie.

Un reporter i-a spus că este „dureros” să auzi de cineva care își pierde viața „fără niciun scop real”. Bin Salman insistă că s-au luat „măsurile corecte” în timpul anchetării cazului uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi și spune că sistemul a fost îmbunătățit „pentru a se asigura că nu se mai întâmpla nicio crimă de genul acesta”.

„Prințul moștenitor nu știa nimic despre uciderea jurnalistului”, spune Trump.  El răspunde că nu are „nimic” de-a face cu afacerea familiei, despre care spune că are afaceri „peste tot” și, de fapt, face „puține” cu Arabia Saudită.

„El se concentrează pe America.”

Jurnalistul ABC îl întreabă, de asemenea, pe prinț despre uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi de la Washington Post și adaugă că familiile din 11 septembrie sunt „furioase” fiindcă prințul moștenitor se află în Biroul Oval.

În această privință, Trump spune că prințul a făcut o „treabă fenomenală” și spune că „nu știa nimic despre [crimă]”. De asemenea, el susține că Khashoggi însuși a fost „extrem de controversat”.

Trump a acuzat ABC de „ȘTIRI FALSE” și îndeamnă la anularea licenței companiei pentru a nu mai prezenta știri.

19:55

Prințul saudit vorbește în continuu despre AI, dar nicio mențiune despre jurnalistul asasinat

Prințul saudit a plusat cu investițiile: spune că ar lua în considerare să facă investiții de  1 trilion de dolari, luând în considerare prețurile recente ale petrolului, care a scăzut la 60 de dolari barilul după ce la începutul anului a fost la 80.

„Nu creăm oportunități false doar pentru a-i face plăcere lui Trump, ci oportunități reale”.

Prințul a vorbit despre cipurile cu Inteligența Artificială, despre cererea Arabiei Saudite pentru computerele de mare putere, dar pe de altă parte, refuză să vorbească despre asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi.

Președintele Trump este întrebat la ce se așteaptă dacă Congresul va publica dosarele Epstein.
„Cred că ești un reporter groaznic”, răspunde Trump.
Este o „întrebare groaznică” , a spus Trump, care i-a spus reporterului că este o „persoană groaznică”.
Referitor la dosarele Epstein, el spune: „Nu am nicio legătură cu Jeffrey Epstein. L-am dat afară din clubul meu acum mulți ani pentru că îl credeam un pervers bolnav. Dar cred că s-a dovedit că am avut dreptate.”
Trump spune că a vorbi despre dosarele Epstein este o „farsă democrată”.
19:51

Trump consideră că bombardamentele asupra Iranului au avut succes

Trump a lăudat atacurile de mare succes asupra centralelor nucleare din Iran, în iunie 2025.

„SUA au făcut o treabă bună nimicind capacitatea nucleară a Iranului. Nimeni altcineva n-ar fi făcut asta. A fost un atac de mare succes.”.

Președintele spune că a fost informat de piloți americani că au exersat atacul asupra Iranului de 22 ani și că predecesorii săi de la Casa Albă, de la George W. Bush la Barack Obama și Joe Biden, n-au putut să ordone atacul.

„Eu i-am lăsat să o facă. A fost un lucru corect”, a spus președintele Trump.

Întrebat despre Acordurile Abraham cu Israelul,  prințul saudit a declarat:

.„Vrem să facem parte din acorduri”.

Dar a precizat c[ vrea să se asigure că există o cale clară către o soluție cu două state.

El spune că a avut o „discuție sănătoasă” cu Trump despre subiectul Palestinei.

19:45

Trump: Palestina o duce bine

Întrebat de o jurnalistă palestiniană despre chestiunea războiului Israel-Hamas, președintele american a spus:

„Palestina o duce bine”.

Președintele a răspuns și la întrebările jurnaliștilor asupra programului nuclear iranian.

19:42

Trump acuză ABC News de „știri false” privind teoria implicării Arabiei Saudite în atacurile de la 9/11

Donald Trump și-a exprimat aprecierea pentru investițiile din partea Arabiei Saudite.

Între timp, pe durata conferinței de presă, o jurnalistă l-a întrebat pe președinte despre  asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, precizând că familiile victimelor de la 9/11 sunt „furioase” din cauza venirii prințului saudit la Casa Albă.

Trump a spus: „FAKE NEWS”.

Prințul saudit a răspuns, încercând să clarifice problema privind proveniența saudită a teroristului Osama bin Laden, autorul atacurilor de la 11 septembrie.

19:37

TRUMP: SUA sunt cea mai „SEXY” țară din lume

Discuția a fost în pas cu vremurile. Președintele american a vorbit cu prințul saudit despre Inteligența Artificială.

„Arabia Saudită va investi 600 de miliarde în SUA, cel puțin. Și pentru că Bin Salman este prietenul meu, poate îl conving să investească un trilion de dolari”.

Trump spune că SUA este „cea mai SEXY țară din lume”, adăugând că, între tarife și alegeri, administrația sa a făcut lucruri „pe care nimeni nu le poate crede”, inclusiv bombardarea Iranului pentru a stopa programul armelor nucleare.

„Cifrele ar fi putut fi mai mari. Apreciem foarte mult. ”

Banii vor fi investiți în centrale, companii și în Wall Street, a declarat Trump, încântat că vor fi create noi locuri de muncă.

„Vom avea multe locuri de muncă”.

19:34

Trump: Bin Salman îmi este prieten de mult timp

Trump a declarat deschis în fața presei că prințul saudit îi este prieten de foarte mult timp, considerându-l un „om respectabil” și l-a lăudat pentru eforturile sale depuse în domeniul „drepturilor omului”. Președintele și-a exprimat cuvintele de mare respect și tatălui prințului, regele Arabiei Saudite.

19:29

UPDATE: Începe conferința de presă

Pe durata întâlnirii bilaterale, președintele SUA și prințul Arabiei Saudite au început să discute în fața reporterilor.

După ce l-a găzduit pe fostul lider terorist Ahmed al-Sharaa, care a devenit anul trecut președintele Siriei, Donald Trump îl primește acum pe controversatul prinț încoronat Mohammed bin Salman al Arabiei Saudite.

Mohammed bin Salman  ar fi ordonat asasinarea jurnalistului Jamal Khashogg în 2018. Prințul a fost primit pe covorul roșu, cu fanfară militară, orchestră muzicală  și cu paradă aviatică desfășurată cu trei avioane de luptă F-16 și trei avioane F-35 ale SUA. Flancați de garda de onoare și de cavalerie, președintele american i-a făcut o întâmpinare demnă de „un viitor rege saudit” prințului Bin Salman, care a venit însoțit de tatăl său, regele Salman bin Abdulaziz al Saud.

La întâlnirea cu președintele american participă și fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, care performează la clubul de fotbal Al-Nassr.

Sub Trump, relațiile dintre SUA și Arabia Saudită sunt refăcute

În ultimii patru ani, Statele Unite și Arabia Saudită au avut relații tensionate. Arabia Saudită a scăzut producția petrolieră după disputele cu Casa Albă privind cazul de crimă din 2018. Scăderea petrolului saudit importat a afectat grav economia Statelor Unite, rezultând creșteri ale prețurilor la benzină în 2022.  SUA au fost cât pe ce să experimenteze din nou „criza petrolieră” din anii 70′.

Apropierea Arabiei Saudite de Federația Rusă condusă de Vladimir Putin a fost criticată de administrația Biden în contextul invazie ruse a Ucrainei. Sub administrația Trump, relațiile dintre SUA și Arabia Saudită revin la normal, iar cazul uciderii jurnalistului Jamal Khashogg pare a fi „șters cu buretele”. La fel și „presupusele finanțări” din partea Arabiei Saudite către grupările teroriste al-Qaeda, Frontul al-Nusra și ISIS. Și cooperarea cu regimul taliban din Afganistan.  Sau posibila implicare a serviciilor secrete din Arabia Saudită în orchestrarea atacurilor teroriste de la 11 septembrie 2001.

După ce l-a primit cu covorul roșu pe prințul saudit, Donald Trump i-a făcut un tur prințului saudit prin Casa Albă, unde i-a prezentat portretele foștilor președinți americani. Portretul fostului președinte Joe Biden nu a fost afișat. În locul portretului lui Biden este o fotografie cu semnătura sa realizată de mașina automată de semnat.

Sursa Foto: Casa Albă

Autorul recomandă: Prințul Mohammed bin Salman, în corzi! A comis-o din nou: temuta echipă „Tiger squad”, trimisă să ucidă un fost spion saudit!

