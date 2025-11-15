Prima pagină » Știri externe » Trump spune că va da în judecată BBC, după scandalul Panorama. Președintele american cere despăgubiri de până la 5 miliarde de dolari

Olga Borșcevschi
15 nov. 2025, 11:23, Știri externe
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat a declarat, vineri, că va da în judecată BBC pentru o sumă ce ar putea ajunge la cinci miliarde de dolari, din cauza modului în care discursul său a fost editat de emisiunea Panorama, după ce corporaţia şi-a cerut scuze, dar a refuzat să îi ofere despăgubiri, anunță The Times.

„Îi vom da în judecată pentru (o sumă cuprinsă) între unul și cinci miliarde de dolari, probabil în cursul săptămânii viitoare. Cred că trebuie să fac aceasta. Ei chiar au admis că au trișat”, a declarat Donald Trump în avionul său Air Force One.

BBC se confruntă cu mari probleme după ce săptămâna trecută a fost dezvăluit că revista sa „Panorama” a difuzat, chiar înainte de scrutinul prezidențial american din 2024, extrase distincte dintr-un discurs al lui Donald Trump din 6 ianuarie 2021, montate în așa fel încât să pară că el își îndeamnă în mod explicit susținătorii să atace Capitoliul din Washington.

Președintele BBC îi prezintă scuze lui Trump, dar respinge orice acuzație de defăimare

Președintele BBC, Samir Shah, i-a trimis joi lui Donald Trump o „scrisoare personală”cu scuze, dar a spus că nu va plăti compensaţii financiare.

„Deși BBC regretă sincer modul în care a fost editat videoclipul, nu suntem deloc de acord că există o bază pentru o acuzație de defăimare”, susține grupul media britanic.

Intrarea în sediul BBC Broadcasting House din Londra. Foto: Mediafax

Trump a mai spus că intenționează să abordeze subiectul cu prim-ministrul britanic Keir Starmer. Acesta a promis miercuri să „apere un BBC puternic și independent”.

„Îl voi suna în acest weekend. Însă el m-a sunat (deja), el este foarte jenat”, a adăugat el.

