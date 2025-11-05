Donald Trump promite transformarea Americii în „Capitala Criptomonedelor și a inteligenței artificiale”

În discursul ținut miercuri de la Forumul de Business de la Miami, președintele Donald Trump a declarat că SUA se transformă în liderul global al criptomonedelor și al tehnologiilor de Inteligența Artificială.

După ce și-a lansat propria criptomonedă ($TRUMP) , președintele susține că AI și piața cripto vor întări puterea economică a Statelor Unite și vor elibera dolarul de presiuni.

„Vom face SUA o superputere Bitcoin, capitala crypto a lumii, precum și un lider de necontestat al Inteligenței Artificiale. Piața criptomonedelor nu mai este asediată ca înainte”, a spus președintele, referindu-se și la atitudinea „vicioasă” a fostului președinte Joe Biden față de criptomonede.

Trump a avertizat că China țintește să dețină supremația în domeniul AI, dar SUA sunt de necontestat în avansul făcut în domeniu.

„Am realizat multe. Pe 5 noiembrie 2024, poporul american și-a revendicat guvernul, suntem încă suveraniști. Am pierdut puțină suveranitate ieri, la New York, dar vom avea grijă”, a spus Trump, referindu-se la câștigare alegerilor pentru Primăria orașului New York de către democratul Zohran Mumdani de religie musulmană, un etnic indian născut în Uganda.

