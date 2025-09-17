Donald TRUMP se întâlnește cu regele Charles la Palatul Windsor, în prima zi a vizitei de stat

Președintele SUA, Donald Trump, a sosit în Marea Britanie, alături de soția sa Melania, pentru a doua sa vizită de stat, cu ocazia căreia se va întâlni cu regele Charles la Palatul Windsor.

Regele Charles al III-lea îl va găzdui pe Donald Trump la Castelul Windsor, miercuri, înainte de discuțiile de a doua zi cu premierul Keir Starmer la Chequers.

Înainte de a pleca din SUA la bordul Air Force One, Trump a transmis semnale pozitive, declarând că este „onorat” să efectueze o vizită în Marea Britanie.

„Relația mea cu Marea Britanie este foarte bună”, a afirmat președintele SUA. „Vor să vadă dacă pot rafina puțin acordul comercial. Sunt dispus să-i ajut”, a subliniat Trump, anunțând un acord de investiții în valoare de miliarde de dolari în SUA.

Biroul lui Starmer a declarat că vizita va demonstra că „relația dintre Marea Britanie și SUA este cea mai puternică din lume, construită pe baza a 250 de ani de istorie”.

Regele Charles va ține un discurs pentru a-l întâmpina pe președintele SUA, iar la întâlnire vor participa și alți membri ai familiei regale. Se așteaptă ca Regina Camilla să participe, deși aceasta a fost nevoită să se retragă de la înmormântare Ducesei de Kent, care s-a desfășurat marți. Regina urmează să-i prezinte Melaniei o casă de păpuși elaborată, construită de arhitectul Edwin Lutyens.

Președintele SUA a salutat relația pe care o are cu Marea Britanie, în special după „discuția extraordinară” pe care a avut-o cu Prințul de Wales, anul trecut, în Franța. Prințul William va fi prezent la ceremonia de întâmpinare a lui Trump, alături de soția sa Catherine.

Joi, Melania o va înoți pe Catherine la un proiect al cercetașilor, dedicat naturii.

Știre în curs de actualizare