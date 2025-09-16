Prima pagină » Știri externe » Donald TRUMP efectuează o vizită în Marea Britanie/ Starmer speră să obțină un acord tehnologic de milioane de dolari

16 sept. 2025, 11:55, Știri externe
Președintele american, Donald Trump, efectuează, marți, o vizită oficială în Marea Britanie, în timpul căreia Guvernul britanic speră să obțină un acord tehnologic de miliarde de dolari.

Regele Charles al III-lea îl va găzdui pe Donald Trump la Castelul Windsor, miercuri, înainte de discuțiile de a doua zi cu premeirul Keir Starmer la Chequers.

Biroul lui Starmer a declarat că vizita va demonstra că „relația dintre Marea Britanie și SUA este cea mai puternică din lume, construită pe baza a 250 de ani de istorie”.

Casa Albă se așteaptă ca cele două țări să își consolideze relația în timpul călătoriei, precum și să sărbătorească cea de-a 250-a aniversare a fondării Statelor Unite.

„Călătoria în Marea Britanie va fi incredibilă ”, a declarat președintele american.

Trump este primul președinte al SUA care efectuează o a doua vizită de stat în Mare Britanie.

Trump și Starmer ar putea semna mai multe acorduri de parteneriat strategic

Guvernul britanic a pus accent pe consolidarea relației cu Statele Unite pentru a obține condițiile necesare unui acord comercial favorabil, conform agenției de presă The Associated Press. Acordul comercial din luna mai a redus tarifele americane pentru industria auto și aerospațială din Marea Britanie. Totuși, nu s-a ajuns la un acord final în ceea ce privește celelalte sectoare, precum cel farmaceutic.

Trump și Starmer urmează să semneze un acord de parteneriat tehnologic, însoțit de investiții majore în energia nucleară, științele biologice și centre de date cu inteligența artificială. De asemenea, se așteaptă ca cei doi lideri să semneze acorduri privind energia nucleară, să extindă cooperarea în domeniul tehnologiei de apărare și să găsească modalități de consolidare a legăturilor dintre centrele lor financiare, potrivit unui oficial al Casei Albe.

