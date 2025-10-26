Trump cere Justiției americane să ancheteze alegerile din 2020. De ce crede președintele că acum 5 ani i-a fost fost „furat” scaunul din Casa Albă

Donald Trump acuză de cinci ani că alegerile prezidențiale câștigate de Joe Biden în 2020 au fost fraudate. Mai nou, președintele comentează pe marginea jucătorilor NBA care trișează și compară cazurile de dopaj cu presupusa fraudă electorală din anul pandemic.

„Ce este mai grav, jucătorii NBA care trișează și probabil în multe alte domenii, sau democrații care trișează la alegeri? Alegerile prezidențiale din 2020, care au fost trucate și furate, reprezintă un SCANDAL mult mai mare. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu țara noastră când un idiot corupt a devenit „președintele” nostru! Acum știm totul. Sper că Departamentul Justiției va urmări acest caz cu toată „înverșunarea” cuvenită celui mai mare SCANDAL din istoria Americii! Dacă nu, se va întâmpla din nou, inclusiv la viitoarele alegeri intermediare. Fără vot prin corespondență sau „anticipat”, da pentru identificarea alegătorilor! Uitați-vă cât de total necinstit este votul pentru propunerea din California! Milioane de buletine de vot sunt „expediate”. FIȚI DEȘTEPȚI, REPUBLICANI, ÎNAINTE SĂ FIE PREA TÂRZIU!!”

