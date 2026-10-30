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Binance, reacție pentru Gândul după cel mai mare jaf crypto din istorie. Compania dă peste 6,3 miliarde de dolari ca să acopere pierderile

Binance, reacție pentru Gândul după cel mai mare jaf crypto din istorie. Compania dă peste 6,3 miliarde de dolari ca să acopere pierderile
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Platforma de tranzacționare Binance a început recuperarea activelor afectate ale utilizatorilor și a alocat deja peste 6,34 miliarde de dolari din fondurile companiei pentru a gestiona pagubele provocate de cel mai mare jaf din istoria criptomonedelor. Într-o reacție transmisă pentru Gândul, reprezentanții companiei dau asigurări că pierderile vor fi acoperite integral.Binance, considerată cea mai mare platformă de tranzacționare crypto din lume, a suspendat temporar depunerile și retragerile după un atac de proporții apocaliptice. 

Binance continuă să colaboreze cu autoritățile, cu emitenții de active, firmele specializate în analiză blockchain și partenerii din industrie. Scopul principal este identificarea, blocarea și recuperarea fondurilor suplimentare furate în urma atacului cibernetic.

Peste 6,34 miliarde de dolari, alocați pentru acoperirea deficitului

Așa cum s-a angajat public printr-un anunț anterior, compania va acoperi pierderile exclusiv din fondurile proprii. Până în prezent, Binance a pus deoparte peste 6,34 miliarde de dolari pentru a gestiona acest incident fără precedent. Dintre aceștia, 5 miliarde de dolari sunt deținute deja sub forma exactă a tokenurilor care au fost furate de hackeri.

„Finalizăm achiziția restului sumei prin cumpărarea tokenurilor respective, atât prin canalele de piață,cât și prin tranzacții extrabursiere (OTC). Facem acest lucru pentru a asigura corespondența cu tipul activelor afectate și pentru a acoperi orice deficit. Acest proces poate dura mai mult, deoarece unele tokenuri pot avea o lichiditate scăzută, iar decontarea tranzacțiilor OTC necesită, de asemenea, timp.Vom reveni cu informații suplimentare imediat ce va fi posibil”, explică reprezentanții platformei.

3 miliarde de dolari, blocați de la tranzacționare și protejați cu sprijinul partenerilor

Cifrele prezentate nu includ activele care au fost deja blocate sau protejate. Acestea fac în continuare obiectul procedurilor riguroase de recuperare și verificare. În prezent, un volum uriaș, de 3 miliarde de dolari, a fost blocat de la tranzacționare, o reușită bifată datorită sprijinului rapid oferit de partenerii din industrie, spune Binance.

Compania subliniază că lucrează strâns cu acești parteneri și cu autoritățile pentru a readuce în platformă activele înghețate.

„Vom continua să utilizăm resursele companiei pentru a acoperi deficitul confirmat și vom oferi actualizări verificate pe măsură ce eforturile de recuperare avansează. În cele din urmă, toate fondurile utilizatorilor vor fi verificate public prin intermediul mecanismului nostru de Dovadă a Rezervelor (Proof of Reserves). Vom depăși această furtună”, este mesajul ferm transmis de companie.

Binance, cel mai mare jucător de pe piața crypto, lăsat fără 6 miliarde de dolari

Binance, considerată cea mai mare platformă de tranzacționare crypto din lume, a suspendat temporar depunerile și retragerile după un atac de proporții apocaliptice. O breșă de securitate fără precedent a lăsat platforma de tranzacționare fără active digitale, peste 6 miliarde de dolari fiind sustrase de la Binance.

Compania de analiză Arkham Intelligence a dezvăluit atacul de amploare, care ar putea fi cel mai mare furt de criptomonede înregistrat vreodată. Valoarea „loviturii” este peste cea dată în 2025 asupra platformei Bybit, când au fost furate active în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de dolari.

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