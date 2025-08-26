Prima pagină » Știri externe » Donald Trump dă de înțeles că vrea să SCHIMBE numele Departamentului Apărării. Cum ar urma să se numească oficial Pentagonul

Donald Trump dă de înțeles că vrea să SCHIMBE numele Departamentului Apărării. Cum ar urma să se numească oficial Pentagonul

Andrei Văcaru
26 aug. 2025, 15:29, Știri externe
Donald Trump dă de înțeles că vrea să SCHIMBE numele Departamentului Apărării. Cum ar urma să se numească oficial Pentagonul

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a dat de înțeles luni că Administrația sa va schimba numele Departamentului Apărării în Departamentul de Război.

Trump a declarat că oficialii vor readuce Departamentul, „probabil”, la numele pe care îl avea odinioară. Atât el, cât și secretarul Apărării, Pete Hegseth, care a promis că va restabili „etosul războinic” al Departamentului, au criticat în repetate rânduri schimbarea numelui instituției, schimbare care a avut loc după al Doilea Război Mondial, amintește Politico.

„Când am câștigat Primul Război Mondial, al Doilea Război Mondial, se numea Departamentul de Război. Și pentru mine, asta este de fapt. Tuturor le place că am avut o istorie incredibilă de victorii când se numea Departamentul de Război. Apoi l-am schimbat în Departamentul Apărării”, a spus Trump la o conferință de presă cu președintele sud-coreean Lee Jae Myung.

Departamentul de Război a existat din 1789 până în 1947, când Administrația Truman a divizat departamentul în Armată și Forțele Aeriene și l-a unit cu Marina, pe atunci independentă. Fostul președinte Harry Truman a numit noua agenție „Departamentul Apărării”.

Truman a intenționat ca schimbarea numelui să-i ofere șefului Pentagonului puteri mai centralizate asupra unor ramuri separate ale Armatei, în special asupra Marinei, care a fost independentă până la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, amintește sursa citată.

Donald Trump vrea un nou nume pentru Departamentul Apărării

Trump a sugerat în ultimele săptămâni posibilitatea revenirii la numele original, numindu-l pe Hegseth „Secretarul de Război” la summit-ul NATO din iunie și indicând că schimbarea a fost impusă de corectitudinea politică.

„Dacă vă uitați la vechea clădire de lângă Casa Albă, puteți vedea unde lucra cândva secretarul de război. Apoi am devenit corecți politic și l-am numit secretar al Apărării”, a spus el.

Președintele a sugerat că schimbarea numelui este iminentă. Cu toate acestea, Pentagonul ar avea probabil nevoie de aprobarea oricărei schimbări de nume din partea Congresului, deoarece Departamentul a fost înființat printr-o lege veche de decenii.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Donald TRUMP vrea să se întâlnească cu liderul nord-coreean, Kim Jong-Un/ Anunțul a fost făcut la o discuție cu liderul sud-coreean

Donald Trump a anunțat că ar putea trimite Garda Națională să combată CRIMINALITATEA din Chicago

Sursa foto: Colaj GÂNDUL

Citește și

EXTERNE Comisia Europeană a aprobat medicamentul injectabil dezvoltat de Gilead pentru prevenirea infecției cu HIV
15:49
Comisia Europeană a aprobat medicamentul injectabil dezvoltat de Gilead pentru prevenirea infecției cu HIV
EXTERNE Franța se confruntă cu „un moment îngrijorător” din cauza deficitului BUGETAR/ Partidele de opoziție votează împotriva Guvernului Bayrou
15:43
Franța se confruntă cu „un moment îngrijorător” din cauza deficitului BUGETAR/ Partidele de opoziție votează împotriva Guvernului Bayrou
VIDEO Comisia Europeană RESPINGE amenințările lui Trump privind noi tarife comerciale /UE își menține „suveranitatea” în sectorul digital
15:34
Comisia Europeană RESPINGE amenințările lui Trump privind noi tarife comerciale /UE își menține „suveranitatea” în sectorul digital
EXTERNE Reuters: Trump ia în considerare SANCȚIUNI împotriva oficialilor UE responsabili de implementarea Legii privind Serviciile Digitale
15:05
Reuters: Trump ia în considerare SANCȚIUNI împotriva oficialilor UE responsabili de implementarea Legii privind Serviciile Digitale
EXTERNE Australia, gest radical! ÎNTRERUPE relațiile diplomatice cu IRANUL și îl expulsează pe ambasador: „Acte orchestrate pe teritoriul australian”
13:52
Australia, gest radical! ÎNTRERUPE relațiile diplomatice cu IRANUL și îl expulsează pe ambasador: „Acte orchestrate pe teritoriul australian”
EXTERNE Australia acuză Iranul de organizarea unor ATACURI antisemite pe teritoriul său/ Guvernul a decis ruperea legăturilor diplomatice cu Teheranul
13:37
Australia acuză Iranul de organizarea unor ATACURI antisemite pe teritoriul său/ Guvernul a decis ruperea legăturilor diplomatice cu Teheranul
Mediafax
Atenție, părinți! ANPC avertizează că uniformele școlare pot afecta sănătatea copiilor
Digi24
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
Cancan.ro
Gafa anului la Insula Iubirii 2025 de la Antena 1! Detaliul rușinos observat sub fustița Mariei Avram
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Adevarul
Ofurile românilor întorși din vacanțele în Grecia: „Insula colcăie de turiști români. În doi-trei ani va deveni Mamaia Nord”
Mediafax
Sebastian Popescu, fost candidat la președinție, ar fi recunoscut că a avut „discuții” cu un minor
Click
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
Wowbiz
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Antena 3
O ucraineancă de 23 de ani a fugit din țară pentru că se temea de război. Când a ajuns în SUA ceva teribil i s-a întâmplat
Digi24
Un român și-a uitat soția într-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat lipsa a fost copilul. Cum a reacționat femeia
Cancan.ro
Se întoarce canicula în România! Accuweather a anunțat data exactă când revin căldurile
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Acum e unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori din România! În trecut a avut o altă meserie
observatornews.ro
A vizitat toate ţările lumii timp de 20 de ani, apoi şi-a găsit casa. Oraşul în care a decis să trăiască
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
KanalD
Începerea anului universitar, amânată? Studenții sunt nemulțumiți de tăierea burselor
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Alimentare cu combustibil greșit: Este dauna acoperită de asigurarea RCA sau CASCO?
Descopera.ro
Astronomii au urmărit o EXPLOZIE COSMICĂ masivă de acum 12 miliarde de ani
Capital.ro
Când se trece la ora de iarnă în 2025. Ceasul se dă înapoi cu o oră, ora 4:00 devine ora 3:00
Evz.ro
Fost candidat la prezidențiale, acuzat că a încercat să racoleze un minor 
A1
Maria Avram, prima confruntare cu Oana Monea. Concurenta a privit tremurând imaginile în care Marius o săruta pe ispită
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Teroare la un resort de 4 stele! Peste 100 de turiști, printre care un bebeluș de 15 luni și o femeie însărcinată, loviți de o toxiinfecție cu salmonella
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Descopera.ro
Dinții unei vaci oferă indicii despre transportul pietrelor de la Stonehenge