Donald Trump dă de înțeles că vrea să SCHIMBE numele Departamentului Apărării. Cum ar urma să se numească oficial Pentagonul

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a dat de înțeles luni că Administrația sa va schimba numele Departamentului Apărării în Departamentul de Război.

Trump a declarat că oficialii vor readuce Departamentul, „probabil”, la numele pe care îl avea odinioară. Atât el, cât și secretarul Apărării, Pete Hegseth, care a promis că va restabili „etosul războinic” al Departamentului, au criticat în repetate rânduri schimbarea numelui instituției, schimbare care a avut loc după al Doilea Război Mondial, amintește Politico.

„Când am câștigat Primul Război Mondial, al Doilea Război Mondial, se numea Departamentul de Război. Și pentru mine, asta este de fapt. Tuturor le place că am avut o istorie incredibilă de victorii când se numea Departamentul de Război. Apoi l-am schimbat în Departamentul Apărării”, a spus Trump la o conferință de presă cu președintele sud-coreean Lee Jae Myung.

Departamentul de Război a existat din 1789 până în 1947, când Administrația Truman a divizat departamentul în Armată și Forțele Aeriene și l-a unit cu Marina, pe atunci independentă. Fostul președinte Harry Truman a numit noua agenție „Departamentul Apărării”.

Truman a intenționat ca schimbarea numelui să-i ofere șefului Pentagonului puteri mai centralizate asupra unor ramuri separate ale Armatei, în special asupra Marinei, care a fost independentă până la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, amintește sursa citată.

Donald Trump vrea un nou nume pentru Departamentul Apărării

Trump a sugerat în ultimele săptămâni posibilitatea revenirii la numele original, numindu-l pe Hegseth „Secretarul de Război” la summit-ul NATO din iunie și indicând că schimbarea a fost impusă de corectitudinea politică.

„Dacă vă uitați la vechea clădire de lângă Casa Albă, puteți vedea unde lucra cândva secretarul de război. Apoi am devenit corecți politic și l-am numit secretar al Apărării”, a spus el.

Președintele a sugerat că schimbarea numelui este iminentă. Cu toate acestea, Pentagonul ar avea probabil nevoie de aprobarea oricărei schimbări de nume din partea Congresului, deoarece Departamentul a fost înființat printr-o lege veche de decenii.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Donald TRUMP vrea să se întâlnească cu liderul nord-coreean, Kim Jong-Un/ Anunțul a fost făcut la o discuție cu liderul sud-coreean

Donald Trump a anunțat că ar putea trimite Garda Națională să combată CRIMINALITATEA din Chicago

Sursa foto: Colaj GÂNDUL