Donald TRUMP vrea să se întâlnească cu liderul nord-coreean, Kim Jong-Un/ Anunțul a fost făcut la o discuție cu liderul sud-coreean

Președintelui SUA, Donald Trump, a declarat că speră să se întâlnească anul acesta cu omologul sau nord-coreean, Kim Jong-Un, după ce a purtat o discuție cu liderul sud-coreean, Lee Jae-Myung.

Înainte cu câteva ore de întâlnirea dintre Trump și Lee Jae-Myung, președintele SUA a lansat critici la adresa omologului sau sud-coreean, denunțând „o epurare sau o revoluție” în Coreea de Sud, făcând referire la raiduri ale politiei asupra bisericilor. Totuși, după o întâlnire de 40 de minute in Biroul Oval, în cadrul căreia Lee Jae-Myung a lăudat eforturile lui Trump, președintele american a declarat că este probabil vorba despre „o neînțelegere”, deoarece „exista anumite zvonuri care circulă”.

Președintele sud-coreean salută eforturile de pace ale lui Trump

În ceea ce privește problema nord-coreeană, Trump pare să fi ajuns la un punct comun cu Lee Jae-Myung, care dorește o reconciliere cu Phenianul. Trump, care s-a întâlnit cu Kim Jong-Un de trei ori în primul său mandat de președinte, a afirmat că are o relație excelenta cu liderul nord-coreean și că îl cunoaște „aproape mai bine decât oricine, excepție făcând sora lui”.

„Într-un moment sau altul, îl voi vedea. Sunt nerăbdător să îl văd”, a declarat Trump, sperând sa obțină o întâlnire cu Kim Jong-Un cât mai curând posibil, conform cotidianului Le Figaro.

Președintele american a declarat, de asemenea, că Phenianul a desfășurat mai puține teste de rachetă de la venirea sa la Casa Alba, în ianuarie.

Lee Jae-Myung, care a criticat armata americană în trecut, a salutat eforturile lui Trump, declarând că a făcut din SUA „nu doar un garant al păcii, ci un aducător de pace”.

Foto: Profimedia

