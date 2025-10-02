Donald Tusk anunță un „incident” de natură nespecificată în apropiere de orașul-port Szczecin de la Marea BALTICĂ

Un incident nespecificat a avut loc pe coasta de la Marea Baltică a Poloniei, a declarat premierul polonez Donald Tusk în timpul întâlnirii cu liderii europeni care urmau să discute despre seria de atacuri hibride din partea Rusiei.

„Avem un alt incident acum, aproape de portul Szczecin”, a spus Tusk, fără a da detalii în timpul unei discuții la summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga, joi.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului polonez Adam Szlapka a refuzat să ofere detalii despre incidentul din apropierea orașului-port din nord-vestul Poloniei, în apropiere de granița cu Germania.

Securitatea Europei este în centrul atenției liderilor reuniți la Copenhaga, după o serie de încălcări ale spațiului aerian comise de drone și avioane rusești în ultimele săptămâni, notează Bloomberg.

Donald Tusk: Incidentele din Marea Baltică au loc „aproape zilnic”

În zilele dinaintea întâlnirii, Danemarca a raportat o serie de observații de drone în apropierea aeroporturilor sale.

Luna trecută, trei avioane de luptă rusești au intrat în spațiul aerian al Estoniei timp de 12 minute, la câteva zile după ce Polonia a luat o decizie fără precedent de a doborî dronele rusești care au fost văzute deasupra teritoriului său.

Donald Tusk a spus că incidentele din Marea Baltică au loc „aproape zilnic”.

El a evidențiat două care ar fi implicat nave rusești în apropierea unei platforme petroliere și a unei conducte poloneze luna trecută.

Serviciul de frontieră al Poloniei a declarat că două avioane rusești au zburat la joasă altitudine în apropierea unei platforme petroliere deținute de compania poloneză Orlen SA luna trecută și au descris survolul ca având un comportament provocator.

Moscova a negat în mod repetat că ar fi intrat în spațiul aerian al NATO.

Atac cibernetic împotriva site-urilor de stat din Letonia

Separat, site-urile de stat din Letonia au suferit joi un atac cibernetic DDoS, care a oprit mai multe site-uri web timp de puțin mai mult de o oră, potrivit centrului de radio și televiziune de stat leton.

Accesul la site-uri web a fost ulterior restabilit, a raportat radiodifuzorul public leton.

O anchetă este în curs de desfășurare, au anunțat autoritățile.

