Prima pagină » Știri externe » Donald Tusk avertizează că Rusia vrea să introducă reducerea trupelor NATO din țările europene în discuțiile privind Ucraina

Andrei Văcaru
13 aug. 2025, 23:07, Știri externe
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat miercuri că Rusia dorește să includă subiectul reducerii prezenței trupelor NATO în orice conversație despre viitorul Ucrainei.

„Auzim în ultimele zile că rușii ar dori foarte mult să includă discuții despre reducerea prezenței NATO, de exemplu în Polonia, în conversațiile despre viitorul Ucrainei. De aceea este atât de important să construim un grup puternic și unit de state, atât în relația cu Rusia, cât și în relația cu aliați precum SUA”, a spus Tusk, citat de Reuters.

Viceministrul polonez al Apărării, Pawel Zalewski, a declarat în urmă cu două săptămâni că Polonia se așteaptă să fie ultima țară din Europa de unde SUA să-și retragă trupe, în timp ce Washingtonul examinează reducerea prezenței militare americane pe întregul continent.

„Toate discuțiile pe care le avem cu americanii indică faptul că Polonia este ultima țară din care americanii ar dori să își retragă’ trupe, a susținut oficialul polonez, într-un interviu. Potrivit acestuia, există un raționament strategic care să justifice prezența trupelor americane în Polonia, pe flancul estic al NATO, ca element de descurajare împotriva Rusiei după invazia în Ucraina.

