UE speră că Trump va ține CONT de solicitările Ucrainei și ale Europei /„Continuăm să exercităm toate presiunile asupra Rusiei”

Uniunea Europeană a exprimat speranța că președintele Statelor Unite, Donald Trump, va ține cont de solicitările Ucrainei și țărilor europene la întâlnirea cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, Bruxellesul avertizând că va menține presiunile asupra Kremlinului.

”Poziția noastră este foarte clară, am transmis poziția a 26 de lideri UE și a președintelui, în acest moment ne concentrăm pe pregătirea acestei întâlniri, mâine va fi o videoconferință a liderilor. Poziția este clară: salutăm eforturile președintelui Trump de obținere a păcii pentru Ucraina, o pace corectă și durabilă, care să respecte suveranitatea și integritatea teritorială. În acest sens, colaborăm cu Ucraina pentru a ne asigura că se va ține cont de aceste lucruri la întâlnirea de vineri”, a declarat marți Arianna Podesta, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene. ”Uniunea Europeană este extrem de activă pe toate fronturile pentru a susține Ucraina și pentru a o plasa într-o poziție de forță. Continuăm să exercităm toate presiunile asupra Rusiei”, a insistat reprezentanta Comisiei Europene.

Statele din cadrul UE, cu excepția Ungariei, au salutat, marți, eforturile președintelui Donald Trump în sensul opririi războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, dar au insistat pentru ”obținerea unei păci corecte”, care să respecte ”suveranitatea” Ucrainei.

”Războiul de agresiune al Rusiei contra Ucrainei are implicații mai ample asupra securității europene și internaționale. Împărtășim convingerea că o soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și Europei”, subliniază statele UE.

Foto: Profimedia

