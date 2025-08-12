The Telegraph, editorial despre vizita președintelui rus în Alaska: „Putin ar trebui ARESTAT, nu sărbătorit”

Vizita președintelui Rusiei, Vladimir Putin, în statul american Alaska, programată să aibă loc vineri, a suscitat interesul întregii lumi, în contextul în care acesta și omologul său american, Donald Trump, ar urma să discute, printre altele, despre o eventuală încetare a conflictului din Ucraina.

Și având în vedere că Putin este pus sub acuzare de Curtea Penală Internațională (CPI), care a emis și un mandat de arestare pe numele președintelui rus, jurnaliștii publicației The Telegraph scriu că vizita acestuia nu ar trebui sărbătorită, ci ar trebui să fie o ocazie pentru ca liderul de la Kremlin să fie arestat.

„Vladimir Putin este pus sub acuzare de Curtea Penală Internațională, acuzat că a ordonat furtul a mii de copii din Ucraina pentru a fi vânduți cuplurilor fără copii din Rusia. Această acuzație este doar vârful unui iceberg imens, iar crimele de război prin utilizarea armelor chimice și vizarea directă a civililor trebuie cu siguranță adăugate. (…) Prin urmare, Putin ar trebui arestat când va ateriza în Alaska pentru a se întâlni cu președintele SUA vineri, nu sărbătorit și lăudat ca un erou care pare să aibă o influență îngrijorător de mare asupra celui mai mare negociator de pe planetă. Liderul rus a declarat din nou că nu are niciun interes în privința unui acord de pace care nu vine cu o bucată uriașă din Ucraina, o parte deja anexată ilegal și o parte încă în mâinile ucrainenilor”, se arată în editorial.

Vladimir Putin și alianța sa cu Bashar al-Assad

În materialul de opinie se face referire și la acuzațiile împotriva fostului lider al Siriei, Bashar al-Assad, acuzat și el de crime împotriva umanității și despre care jurnaliștii spun că ar putea fi arestat dacă părăsește Rusia, acolo unde s-a refugiat după ce a fugit din Siria, odată cu pierderea puterii.

„Președintele Trump ar trebui să știe, sau cel puțin să fie informat despre Memorandumul de la Budapesta, semnat de SUA, Marea Britanie și Rusia în 1994, care «garantează» securitatea și integritatea frontierelor Ucrainei, în schimbul renunțării Ucrainei la armele nucleare. Ceea ce Trump și Putin par să sugereze ca bază pentru discuțiile lor din Alaska contravine direct acestui tratat. Sunt de acord cu Ben Wallace, excelentul fost ministru al Apărării, că, dacă Zelenski nu merge în Alaska, atunci prim-ministrul Regatului Unit ar trebui să fie acolo pentru a se asigura că Memorandumul de la Budapesta este respectat în vorbe și fapte – iar «gangsterul» și «regele imobiliar» nu pune la cale vreo înțelegere oribilă care ignoră complet drepturile și voința poporului ucrainean. Așadar, domnule președinte Trump, dacă sunteți cel mai mare negociator din Univers, atunci arestați-l pe Putin în Alaska și războiul din Ucraina se va încheia vineri”, scrie Hamish de Bretton-Gordon în The Telegraph.

