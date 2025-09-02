Marea Britanie anunță o nouă reformă în domeniul migrației. Ce măsuri va lua Londra

Ministrul de Interne al Marii Britanii, Yvette Cooper, a anunțat marți că Londra va lua o serie de măsuri pentru a reduce numărul de persoane care sosesc în Regat.

Prin intermediul ministrului, Guvernul de la Londra avertizează studenții străini că vor fi expulzați din Regatul Unit dacă depășesc termenul de ședere permis. Cooper spune că până la 15.000 de persoane solicită azil la sfârșitul studiilor, informează BBC.

Cooper a refuzat să intre în detalii în legătură cu numărul de migranți pe care Guvernul se așteaptă să îi trimită înapoi în Franța în baza acordului încheiat recent cu Parisul. Totodată, ea a ținut să precizeze că Guvernul a luat deja măsuri astfel încât „zeci de mii” de migranți să nu mai ajungă să stea în hoteluri subvenționate din bani publici.

Ministrul a mai recunoscut că sistemul actual are nevoie de schimbări și a explicat că grupările de traficanți de persoane se folosesc de posibilitatea ca solicitanții de azil să își aducă în țară membrii familiei odată ce au primit statutul de refugiat, motiv pentru care Guvernul va suspenda în mod temporar înregistrarea noilor cereri în acest sens.

Ca parte a unui pachet de reforme, Guvernul continuă să exploreze ideea înființării de „centre de returnare” pentru solicitanții de azil respinși în alte țări, a mai spus ministrul.

Peste 28.000 de imigranți au ajuns în Marea Britanie în ambarcațiuni mici în acest an

De la începutul anului, peste 28.000 de imigranți au ajuns în Marea Britanie în ambarcațiuni mici; numărul se ridică la peste 50.000, din momentul când Partidul Laburist a venit la putere în iulie 2024.

În ultimele săptămâni au existat tot mai multe apeluri fie pentru retragerea Marii Britanii din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), fie pentru suspendarea unor elemente ale acesteia. Guvernul britanic a declarat clar că nu va face acest lucru, dar că revizuiește modul în care drepturile din tratat cu privire la viața de familie se aplică cazurilor de imigrație.

