Trump introduce o nouă FUNCȚIE în aparatul administrativ după moartea lui Charlie Kirk. Ce presupune rolul

Asasinarea activistului Charlie Kirk a produs o profundă tristețe la Casa Albă, astfel că președintele Donald Trump a decis să introducă o nouă funcție administrativă.

Președintele american a preluat rolul de purtător de cuvânt șef la nivelul cancelariei prezidențiale. În mod uzual, transmiterea mesajelor oficiale revine în atribuția persoanelor special desemnate. Acțiunile lui Trump contrastează cu cele ale predecesorilor săi, care au avut o abordare mai precaută, în loc să se pună în mijlocul problemelor interne și internaționale, susțin analiștii, potrivit Reuters.

„Singurul lucru la care Donald Trump este foarte atent la detalii este discursul său. Prin monopolizarea acestei zone, președintele își arogă o importanță sporită peste autoritățile competente. El vrea să fie primul care dă de veste într-o chestiune publică. Administrația sa este ofensivă din punct de vedere mediatic, cum nu am mai văzut vreodată. Acest lucru i-a permis președintelui să definească o narațiune construită pe atacuri la adresa rivalilor politici”, susțin specialiștii.

Trump a fost fanul muncii lui Kirk

După moartea lui Charlie Kirk, Trump a dat vina, fără a prezenta dovezi, pe stânga radicală pentru uciderea activistului.

„Charlie a fost special. Avea ceva magic”, a declarat Trump în direct la TV.

Curios este faptul că pentru o persoană care nu a servit niciodată în armată și nu a deținut o funcție publică, Kirk a fost decorat cu Medalia Prezidențială a Libertății, cea mai înaltă distincție civilă în stat.

Activistul a fost o figură puternic partizană, al cărei stil combativ axat pe retorica anti-LGBTQ și anti-imigranți i-au adus numeroase critici atât în spațiul online cât și la conferințele organizate pe diverse teme. Opiniile sale de extremă dreapta cu privire la avort, drepturile civile și controlul armelor de foc au stârnit, de asemenea, reacții puternice din partea grupurilor vizate de comentariile sale.

