Două persoane au murit și alte patru au fost grav rănite în urma unui nou atac rusesc asupra orașului Cernăuți. Patru drone Shahed și o rachetă au lovit mai multe blocuri de locuințe, magazine și clădiri administrative.

„În zorii zilei de astăzi, rușii au atacat regiunea Cernăuți cu patru drone Shahed și o rachetă. Din păcate, două persoane au murit la Cernăuți în urma căderilor de resturi de la țintele inamicului – o fată de 26 de ani și un bărbat de 43 de ani. Sincerele mele condoleanțe familiilor și prietenilor lor.

Alte patru persoane au fost grav rănite. Medicii noștri luptă acum pentru viața lor. O femeie este în stare foarte gravă. 10 persoane au suferit răni ușoare. Acestea au primit asistență medicală la fața locului. Mai multe clădiri rezidențiale, magazine, clădiri administrative și mașini au fost, de asemenea, avariate în Cernăuți”, a transmis într-un video Ruslan Zaparaniuk, guvernatorul regiunii.

„Nici nu pot să redau prin cuvinte ce-am văzut”

Un român stabilit în Cernăuți a povestit cum a fost pentru el noaptea de coșmar.

„Nici nu pot să redau prin cuvinte ce-am văzut, ce-am auzit și ce-am simțit! Șuierături de rachetă, împușcături, explozii de s-a zguduit pământul. Și toate au avut loc în mod repetat la un interval de 15-20 de minute! Groaznic!

Nu cred că vom putea uita această noapte, nici noi, nici fetițele! Sperăm să nu se mai repete”, a declarat pentru G4Media Vitalie Zâgrea, român din Cernăuți.

„Am văzut în cer focuri de la mitraliere și cum șuierau gloanțele”

Angela Bota a explicat ce s-a întâmplat noaptea trecută în Cernăuți.

„Au ajuns și la Cernăuți. Noaptea aceasta de la 02:00 nu am mai dormit, zbura totul deasupra casei. A căzut nu departe de Depot. Cum se intră în oraș din România, este un magazin mare Depot, de la el în stânga. Se vorbește și ceva despre aeroport.

Dar nu știu dacă e asa. Am stat în dormitor, pe Veruța (fiica ei, n.red.) am rugat-o să stea între 2 pereți, în baie. Ai noștri, cu cine am vorbit, au stat și prin beci și au ieșit în curte. Am văzut în cer focuri de la mitraliere și cum șuierau gloanțele”, a declarat pentru G4Media Angela Bota, o româncă din Cernăuți.

