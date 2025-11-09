Prima pagină » Știri externe » (VIDEO) Două trenuri s-au ciocnit lângă Bratislava. Premierul slovac Robert Fico a activat serviciile de salvare

09 nov. 2025, 22:36, Știri externe
UPDATE: Numai 3 persoane sunt rănite grav

Ministrul de Interne, Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), a anunțat oficial că nu sunt decese raportate.  11 persoane rănite (din care doar 3 sunt rănite grav) au fost transportate la un spital din Bratislava, iar alte zeci de persoane au răni ușoare.

Potrivit ministrului, aproximativ 800 de persoane se aflau în cele două trenuri. Majoritatea erau studenți. Un tren plecase din estul Slovaciei, iar celălalt din Nitra. Ministrul a mulțumit tuturor serviciilor de salvare care au intervenit.

„Până în prezent, trei pacienți cu răni grave au fost aduși la Spitalul Bory după accidentul feroviar de seară, lângă Bratislava. Spitalul va fi pregătit să primească alte persoane rănite, dacă este necesar”, a declarat Tomáš Kráľ, purtător de cuvânt al rețelei spitalicești Penta Hospitals. Pasagerii răniți au suferit în principal fracturi și vânătăi.

Sute de pasageri au fost transportați cu autobuze de pompieri și autobuze ale transportului public urban la Bratislava.  Šutaj Eštok a declarat că peste 60 de ofițeri de poliție și 70 de pompieri au fost detașați la fața locului.

UPDATE: Cauza accidentului feroviar

O posibila cauză a accidentului feroviar  pe linia dintre Bratislava și Pezinok a fost că „unul dintre cele două trenuri a traversat când semaforul de pe linia pe care se deplasa era pe roșu”, declară directorul general al Căilor Ferate Slovace (ŽSR), Ivan Bednárik.

„După accidentul feroviar de la începutul serii pe secțiunea Pezinok – Svätý Jur, traficul este întrerupt. Circulația de autobuze de înlocuire funcționează pe secțiunile Pezinok – Cífer și Pezinok – Bratislava-Vinohrady. Unele trenuri expres sunt deviate prin Trnava/Galanta, iar mai multe conexiuni regionale sunt anulate. Anumite trenuri au întârzieri de peste o oră”, a informat TASR de la Căile Ferate Slovace.

UPDATE: 30 de pasageri au fost răniți în total

Potrivit presei locale, 30 de pasageri au fost răniți în urma accidentului feroviar, scrie TVP World.

UPDATE: 11 RĂNIȚI au fost transportați la spital

Potrivit TASR, la această oră nu sunt raportate decese în urma coliziunii celor două trenuri. 11 persoane rănite au fost transportate la un spital din Bratislava,  plus alte  zeci de persoane fiind rănite ușor.

Šutaj Eštok a declarat că peste 60 de polițiști și 70 de pompieri au fost detașați la fața locului. Ministrul Justiției, Boris Susko (Smer-SD), a adăugat într-un comunicat că autobuze de evacuare din Corpul Penitenciar și Garda Judiciară au fost, de asemenea, detașate pentru a ajuta la transportarea pasagerilor de la locul accidentului.

„Aș dori să-mi exprim sincerele urări pentru recuperarea rapidă a răniților”, a spus ministrul.

La ora 19:31, pe linia feroviară 158 din Slovacia a avut loc o coliziune între două trenuri pe secțiunea Pezinok – Gara Principală din Bratislava. Toate serviciile de salvare se deplasează la fața locului.

La aproape o lună de la ultimul accident feroviar din Slovacia în care a rezultat rănirea a 91 de pasageri, un alt accident feroviiar a avut loc în seara zilei de 9 noiembrie. Două trenuri s-au ciocnit între Bratislava și Pezinok. TASR a fost informată despre accidentul feroviar  de către Compania Feroviară Slovacă (ZSSK).

Trenul REX 1814 (din Nitra către Bratislava) s-a ciocnit cu trenul Ex 620 după ce a părăsit stația Pezinok. Regimul de operare a căilor ferate și a trenurilor este perturbat. ZSSK se așteaptă la întârzieri semnificative și la o posibilă închidere a secțiunii afectate. Potrivit ZSSK, cauzele coliziunii sunt necunoscute în acest moment. Zeci de pompieri profesioniști și voluntari intervin la fața locului, alături de alte unități de salvare, au relatat pompierii pe rețelele de socializare.

Premierul Robert Fico este la curent cu accidentul feroviar

Prim-ministrul slovac, Robert Fico (Smer-SD), este în contact cu membrii relevanți ai guvernului cu privire la coliziunea feroviară de duminică de pe linia Bratislava-Pezink. Potrivit anunțului postat pe rețelele de socializare, toate serviciile de salvare au fost activate. El le-a urat răniților o „recuperare grabnică”.

„Ar trebui să ne unim cu toții acum și să ne gândim în primul rând la răniți ”, a spus Robert Fico.

Premierul a adăugat că acest accident feroviar va necesita, de asemenea, o anchetă amănunțită după finalizarea lucrărilor de salvare pentru a se stabili dacă a fost o defecțiune tehnică sau o defecțiune cauzată de factorul uman.

Sursa Foto: TASR

