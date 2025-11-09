23:42

Ministrul de Interne, Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), a anunțat oficial că nu sunt decese raportate. 11 persoane rănite (din care doar 3 sunt rănite grav) au fost transportate la un spital din Bratislava, iar alte zeci de persoane au răni ușoare.

Potrivit ministrului, aproximativ 800 de persoane se aflau în cele două trenuri. Majoritatea erau studenți. Un tren plecase din estul Slovaciei, iar celălalt din Nitra. Ministrul a mulțumit tuturor serviciilor de salvare care au intervenit.

„Până în prezent, trei pacienți cu răni grave au fost aduși la Spitalul Bory după accidentul feroviar de seară, lângă Bratislava. Spitalul va fi pregătit să primească alte persoane rănite, dacă este necesar”, a declarat Tomáš Kráľ, purtător de cuvânt al rețelei spitalicești Penta Hospitals. Pasagerii răniți au suferit în principal fracturi și vânătăi.

Sute de pasageri au fost transportați cu autobuze de pompieri și autobuze ale transportului public urban la Bratislava. Šutaj Eštok a declarat că peste 60 de ofițeri de poliție și 70 de pompieri au fost detașați la fața locului.