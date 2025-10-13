Prima pagină » Actualitate » Cel puțin 66 de persoane au fost rănite după ciocnirea frontală a două trenuri în Slovacia

Cel puțin 66 de persoane au fost rănite după ciocnirea frontală a două trenuri în Slovacia

Două trenuri s-au ciocnit luni în estul Slovaciei. Accidentul a provocat deraierea unei locomotive și a unui vagon, eveniment în timpul căruia au fost rănite cel puțin 66 de persoane.

Nu au fost raportate decese în urma accidentului, care, potrivit poliției, s-a produs în fața unui tunel din apropierea satului Jablonov nad Turnou, la aproximativ 55 km vest de Kosice, principalul oraș din regiunea estică a Slovaciei.

Serviciile medicale de urgență ale țării spun că 16 persoane au suferit leziuni moderate sau grave și cel puțin 50 au fost ușor rănite.

Imaginile filmate de poliție și postate pe Facebook arătau resturi contorsionate, o locomotivă și un vagon care ieșiseră de pe șine și zăceau pe versantul unui deal în urma accidentului, care s-a produs puțin după ora 10:00. Potrivit oficialilor, în trenuri se aflau aproximativ 80 de pasageri.

Cele două trenuri s-au ciocnit într-un punct în care șinele se încrucișează și se transformă într-o singură linie, iar cauza accidentului este în curs de investigare, arată Căile Ferate Slovace.

