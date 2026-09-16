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Autoritățile poloneze afirmă că drona rusească găsită în largul coastelor Poloniei transporta un focos exploziv

Autoritățile poloneze afirmă că drona rusească găsită în largul coastelor Poloniei transporta un focos exploziv
Karol Nawrocki, președintele Poloniei / Foto - Profimedia Images
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Drona rusească găsită luni în largul coastei de nord-vest a Poloniei transporta un focos prevăzut cu detonator, au anunțat miercuri procurorii care se ocupă de caz.

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Ce este drona Gerbera 2 și ce focos exploziv transporta

Luni, armata poloneză a localizat și recuperat o dronă din Marea Baltică, în apropierea plajei din Rusinowo, lângă Jarosławiec. Autoritățile au neutralizat drona rusească de tip Gerbera 2 chiar pe plajă, după care au transportat-o ​​pentru examinări suplimentare.

Aparatul de zbor conținea un „focos exploziv cu fragmentare, echipat cu un detonator”, a declarat miercuri, potrivit POLITICO, colonelul Bartosz Okoniewski, adjunct al procurorului regional pentru probleme militare din Poznań.

Gerbera-2 este o dronă rusească de atac și recunoaștere, folosită în războiul din Ucraina. Este o versiune mai nouă a dronei Gerbera și poate fi utilizată atât pentru lovituri, cât și pentru a imita drone de tip Shahed, cu scopul de a deruta și suprasolicita apărarea antiaeriană.

Nu se știe exact ce misiune executa vehiculul aerian fără pilot

Anchetatorii nu au stabilit oficial locul sau momentul lansării dronei, punctul în care aceasta a intrat în mare și nici misiunea pe care o executa.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Comandamentului Operațional, locotenent-colonelul Jacek Goryszewski, cea mai probabilă explicație este că drona a plutit în derivă din apele internaționale către apele teritoriale ale Poloniei.

Valul de provocări de marți: Incidente în Lituania și în Marea Baltică

Marți, avioane NATO au doborât o dronă care pătrunsese în spațiul aerian lituanian, iar o fregată rusească a lansat rachete de semnalizare către un elicopter militar danez.

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a avertizat duminică faptul că „următoarele săptămâni și luni vor fi o perioadă de activitate rusească foarte intensă”, adăugând că „escaladarea acțiunilor Federației Ruse devine o realitate, iar exemple în acest sens se apropie tot mai mult de granița noastră”.

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