Drona rusească găsită luni în largul coastei de nord-vest a Poloniei transporta un focos prevăzut cu detonator, au anunțat miercuri procurorii care se ocupă de caz.
Luni, armata poloneză a localizat și recuperat o dronă din Marea Baltică, în apropierea plajei din Rusinowo, lângă Jarosławiec. Autoritățile au neutralizat drona rusească de tip Gerbera 2 chiar pe plajă, după care au transportat-o pentru examinări suplimentare.
Aparatul de zbor conținea un „focos exploziv cu fragmentare, echipat cu un detonator”, a declarat miercuri, potrivit POLITICO, colonelul Bartosz Okoniewski, adjunct al procurorului regional pentru probleme militare din Poznań.
Gerbera-2 este o dronă rusească de atac și recunoaștere, folosită în războiul din Ucraina. Este o versiune mai nouă a dronei Gerbera și poate fi utilizată atât pentru lovituri, cât și pentru a imita drone de tip Shahed, cu scopul de a deruta și suprasolicita apărarea antiaeriană.
Anchetatorii nu au stabilit oficial locul sau momentul lansării dronei, punctul în care aceasta a intrat în mare și nici misiunea pe care o executa.
Potrivit purtătorului de cuvânt al Comandamentului Operațional, locotenent-colonelul Jacek Goryszewski, cea mai probabilă explicație este că drona a plutit în derivă din apele internaționale către apele teritoriale ale Poloniei.
Marți, avioane NATO au doborât o dronă care pătrunsese în spațiul aerian lituanian, iar o fregată rusească a lansat rachete de semnalizare către un elicopter militar danez.
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a avertizat duminică faptul că „următoarele săptămâni și luni vor fi o perioadă de activitate rusească foarte intensă”, adăugând că „escaladarea acțiunilor Federației Ruse devine o realitate, iar exemple în acest sens se apropie tot mai mult de granița noastră”.