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Dublă crimă în Portugalia. Un francez și partenera sa româncă, găsiți decedați într-o cisternă. Îngrijitorul proprietății a fost arestat

Dublă crimă în Portugalia. Un francez și partenera sa româncă, găsiți decedați într-o cisternă. Îngrijitorul proprietății a fost arestat
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Un franez de 79 de ani și partenera sa româncă, în vârstă de 62 de ani, au fost găsiți fără viață într-un rezervor de apă aflat pe proprietatea lor din Lagos, în sudul Portugaliei. Poliția a arestat un brazilian de 45 de ani care lucra ca îngrijitor al proprietății. Acesta este suspectat că i-ar fi ucis pe cei doi și le-ar fi ascuns trupurile, însă motivul crimei nu a fost stabilit pană acum.

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Cine erau victimele din Algarve: Un fost campion de raliu francez și partenera sa româncă

Cei doi au fost găsiți morți vineri, 11 septembrie, într-un rezervor de apă de pe propietatea lor din Lagos, în Algarve. Îngrijitorul proprietății, un brazilian în vârstă de 45 de ani, a fost arestat, a anunțat poliția judiciară portugheză (PJ), într-un comunicat.

Potrivit presei portugheze, victimele sunt Jean-Marie Grenier, un francez de 79 de ani și campion de raliuri, și partenera sa, Milena, o cetățeană română de 62 de ani.

Cei doi locuiau de mai mulți ani în regiunea Algarve și lucrau în domeniul sănătății. Jean-Marie Grenier era osteopat, iar cuplul avea un cabinet amenajat în locuința lor din Vale de Coitos, în Odiáxere, localitate din municipiul Lagos.

Jean-Marie Grenier fost un fost câștigător al Raliului Quercy, o competiție istorică anuală de curse auto desfășurată în departamentul Lot din Franța, care face parte din Cupa Franței de Raliuri.

Jean-Marie Grenier / Facebook

Cadavrele, ascunse într-o cisternă

Poliția judiciară portugheză a subliniat că victimele au fost lovite violent cu un obiect contondent și au murit din cauza rănilor. Potrivit autorităților, după atac, suspectul ar fi târât cadavrele până la rezervorul de apă, unde le-ar fi ascuns.

Anchetatorii presupun, de asemenea, că acestea ar fi folosit substanțe chimice pentru a accelera descompunerea cadavrelor.

Starea rămășițelor și locul în care au fost ascunse au făcut ca operațiunea de recuperare să fie dificilă. Poliția a beneficiat de sprijinul pompierilor din Lagos, iar intervenția a fost descrisă de anchetatori drept „lungă și complexă”.

Suspectul a fost arestat la Lagos cu sprijinul Gărzii Naționale Republicane. Potrivit poliției juduciare portugheze, acesta este cercetat pentru dublă omucidere voluntară și ascunderea unui cadavru.

De la protecție la tragedie: Jaful din 2019 care a dus la angajarea îngrijitorului

Principalul suspect lucra ca îngrijitor al proprietății de aproximativ șapte ani. Potrivit presei locale, acesta fusese angajat de cuplu după ce locuința lor fusese vizată de un jaf violent.

Printre responsabilitățile sale se număra și paza proprietății.

Publicația Correio da Manhã a relatat, citând vecini, că între îngrijitor și cuplu existaseră și neînțelegeri.

Milena și îngrijitorul s-ar fi certat uneori din cauza plății pentru anumite servicii. În același timp, unii vecini au descris relația dintre bărbat și Jean-Marie Grenier ca fiind una apropiată. Unul dintre vecini a spus că îngrijitorul era „tratat ca un fiu”.

Îngrijitorul a fost găsit cu bani și obiecte despre care se crede că aparțineau victimelor

Când a fost găsit de poliție în apropierea proprietății, suspectul avea asupra sa o sumă mare de bani și mai multe obiecte de valoare despre care anchetatorii cred că aparțineau victimelor.

Potrivit autorităților, acest lucru este unul dintre elementele analizate în cadrul anchetei. Deocamdată însă, Departamentul de Investigații Criminale spune că motivul crimei nu a fost stabilit.

Până acum, nu s-a stabilit dacă banii sau obiectele de valoare au fost motivul dublei omucideri.

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