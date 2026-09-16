Prima pagină » Știri externe » Demonstrație de forță. Un avion american F-35B a lansat, simultan, 8 bombe inteligente ghidate StormBreaker împotriva unor ținte multiple

Demonstrație de forță. Un avion american F-35B a lansat, simultan, 8 bombe inteligente ghidate StormBreaker împotriva unor ținte multiple

Cristian Lisandru
Demonstrație de forță. Un avion american F-35B a lansat, simultan, 8 bombe inteligente ghidate StormBreaker împotriva unor ținte multiple
Galerie Foto 4
F-35B / Foto - RTX
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un avion de vânătoare american F-35B a demonstrat o capacitate de atac redutabilă în timpul unui test care s-a desfășurat, în această lună, în Arizona. Avionul F-35B a lansat, simultan, 8 bombe inteligente ghidate StormBreaker și au fost vizate ținte multiple. Această capabilitate „ripple-eight” ar putea scurta termenele de angajare și ar putea reduce numărul atacurilor repetate împotriva țintelor dispersate sau mobile.

Potrivit Army Recognition, bomba inteligentă StormBreaker – dezvoltată de RTX Corporation – combină radarul cu unde milimetrice, imagistica în infraroșu și ghidarea laser semi-activă.

  • O astfel de bombă inteligentă are o rază de acțiune declarată de peste 72 de kilometri împotriva țintelor în mișcare.
  • Permite atacuri de precizie în condiții meteorologice nefavorabile și cu vizibilitate redusă.

Demonstrația „ripple-eight” – 8 în serie – evidențiază capacitatea tot mai mare a aeronavelor de luptă americane (de a cincea generație) de a genera efecte de precizie concentrate de pe o singură platformă.

StormBreaker este deja operațională pe F-15E și a continuat să avanseze pe alte aeronave tactice americane, inclusiv F/A-18E/F Super Hornet și familia F-35.

F/A-18E/F Super Hornet | Foto – Wikipedia

„Ripple-eight” susține conceptul de masă de precizie

Această capacitate ar putea deveni deosebit de valoroasă într-un spațiu de luptă de mare intensitate.

Într-un astfel de spațiu, aeronavele ar putea fi nevoite să atace ținte dispersate, mobile sau sensibile la timp. Aeronavele trebuie să minimezeze, în același timp, expunerea lor la apărarea aeriană inamică.

  • Un avion F-35B – atinge până la Mach 1.6 -, capabil să utilizeze rapid mai multe arme de precizie, ar putea aborda mai multe ținte în timpul unei singure ieșiri.
  • În acest fel, ar putea reduce drastic numărul de atacuri repetate.
  • Totodată, ar putea crește productivitatea în luptă a fiecărei aeronave angajate în misiune.

În acest sens, „ripple-eight” susține conceptul de masă de precizie, se arată în analiza Army Recognition. Generează un efect ofensiv mai mare nu doar prin formațiuni mai mari. Platformele individuale pot oferi multiple efecte precise, într-un interval de timp comprimat.

F-35B Lightning II / Foto – Profimedia images

Eficacitatea StormBreaker

Eficacitatea StormBreaker – „Spărgător de furtuni” – se bazează pe un radar tri-modal avansat. Acesta combină radarul cu unde milimetrice, imagistica în infraroșu și ghidarea laser semi-activă.

  • Potrivit RTX, radarul poate detecta și urmări ținte în condiții meteorologice nefavorabile.
  • Senzorul de imagistică în infraroșu îmbunătățește vizibilitatea țintelor.
  • Modul laser permite angajarea folosind desemnarea din surse aeriene sau terestre.

Sistemul de căutare poate combina informații din diferitele sale moduri. Astfel, oferă StormBreaker capacitatea de a angaja ținte fixe și mobile în timpul zilei sau al nopții și în condiții complicate de vreme, fum sau praf.

StormBreaker / Sursa – RTX

F-35B, esențial în misiunile Corpului Pușcașilor Marini ai SUA

Pentru F-35B, implicațiile se extind direct asupra misiunilor îndeplinite de Corpul Pușcașilor Marini ai SUA.

Spre deosebire de avioanele de vânătoare convenționale care depind în mare măsură de pistele deja existente, F-35B – cu decolare scurtă și aterizare verticală –  poate opera de pe nave de asalt amfibii și din diferite locații.

Testul „ripple-eight” în care a fost implicat F-35B reprezintă un pas important către oferirea forțelor americane a unei puteri de foc mai precise de la fiecare aeronavă pe care o desfășoară, mai notează Army Recognition.

Sursa foto main – RTX

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

SCANDALOS Dublă crimă în Portugalia. Un francez și partenera sa româncă, găsiți decedați într-o cisternă. Îngrijitorul proprietății a fost arestat
15:32
Dublă crimă în Portugalia. Un francez și partenera sa româncă, găsiți decedați într-o cisternă. Îngrijitorul proprietății a fost arestat
RĂZBOI Ucrainenii confirmă: Un general rus, proaspăt decorat de Moscova, a fost ucis în Donețk de dronele Kievului. Este al șaptelea comandant militar rus, eliminat de sistemele fără pilot
15:30
Ucrainenii confirmă: Un general rus, proaspăt decorat de Moscova, a fost ucis în Donețk de dronele Kievului. Este al șaptelea comandant militar rus, eliminat de sistemele fără pilot
FLASH NEWS Ursula von der Leyen este hotărâtă să rezolve problema siguranței minorilor în mediul online: „Fără rețele sociale înainte de vârsta de 13 ani“. Ce restricții anunță pentru tinerii de 15 ani
14:52
Ursula von der Leyen este hotărâtă să rezolve problema siguranței minorilor în mediul online: „Fără rețele sociale înainte de vârsta de 13 ani“. Ce restricții anunță pentru tinerii de 15 ani
FLASH NEWS JD Vance, un nou avertisment pentru oficialii israelieni. SUA nu își pot „subordona” politica externă intereselor Israelului
14:25
JD Vance, un nou avertisment pentru oficialii israelieni. SUA nu își pot „subordona” politica externă intereselor Israelului
CONTROVERSĂ Caracatița încâlcită a corupției din jurul lui Zelenski: Noul șef de cabinet al președintelui Ucrainei este atras și el într-un scandal care zguduie Kievul de luni de zile. Predecesorul său a fost schimbat tot din suspiciuni de corupție
14:01
Caracatița încâlcită a corupției din jurul lui Zelenski: Noul șef de cabinet al președintelui Ucrainei este atras și el într-un scandal care zguduie Kievul de luni de zile. Predecesorul său a fost schimbat tot din suspiciuni de corupție
FLASH NEWS Bloomberg analizează situația financiară a României: „Țara se pregătește să reducă planul de vânzare a datoriei externe”
13:52
Bloomberg analizează situația financiară a României: „Țara se pregătește să reducă planul de vânzare a datoriei externe”
Mediafax
Vot important în SUA privind războiul cu Iranul. Deputații cer retragerea trupelor americane
Digi24
Scandal în ședința în care parlamentarii au aprobat trimiterea a 20 de militari români la Comandamentul pentru Ucraina
Cancan.ro
Apelul misterios care poate RĂSTURNA ANCHETA morții generalului Dorin Ioniță! De ce și-a schimbat traseul și ce i s-a găsit în buzunar
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Arbitra a postat imagini cu ea în bikini și reacțiile au venit imediat: „Să intre VAR!”
Adevarul
Miliarde pentru Rheinmetall, zero trupe germane în România. Analist: „N-am descoperit harta pe care ne aflăm”
Mediafax
Cu cât au scăzut investițiile străine în România și care sunt domeniile cele mai afectate
Click
Mădălina Apostol, ultimele ore înainte de tragedie. Ce spune familia la care locuia
Digi24
Ce a scris presa rusă despre protestele violente din București. Care este singurul politician citat
Cancan.ro
Mădălina Apostol a rămas fără casa din America! Nick Rădoi a vândut cu 2,5 milioane de dolari palatul în care locuiau
Ce se întâmplă doctore
Primele declarații ale lui Nick Rădoi după ce a revenit în România pentru funeraliile Mădălinei Apostol: „Ea suferea foarte mult”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un mare producător auto investește 36,45 milioane de lei în România. Ce pregătește la fabrica din Craiova
Descopera.ro
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Descopera.ro
Arheologii au găsit cele mai vechi dovezi de utilizare a drogurilor, datând de acum 25.000 de ani
Mediafax Italia
Polițiștilor NU LE-A VENIT SĂ CREADĂ! Tort cu cocaină, descoperit din greșeală
Mediafax Spania
Copiii PRIMESC 100 DE EURO pentru ochelari de vedere! Programul a fost deja implementat de Ministerul Sănătății din Spania
EXCLUSIV Ciprian Ciucu anunță că PNL nu poate asigura o majoritate pentru Siegfried Mureșan dacă va fi nominalizat de Nicușor Dan. Ciucu susține și că PSD-ului îi lipsesc „20-22 de voturi, cu tot cu voturile UDMR” și că ar negocia cu AUR. Nici PNL nu exclude „voturi conjuncturale” de la AUR pentru trecerea unui guvern
15:47
Ciprian Ciucu anunță că PNL nu poate asigura o majoritate pentru Siegfried Mureșan dacă va fi nominalizat de Nicușor Dan. Ciucu susține și că PSD-ului îi lipsesc „20-22 de voturi, cu tot cu voturile UDMR” și că ar negocia cu AUR. Nici PNL nu exclude „voturi conjuncturale” de la AUR pentru trecerea unui guvern
FLASH NEWS Ne-au bătut bulgarii la olimpiada de engleză de la Suceava. Câte medalii a luat echipa românească
15:43
Ne-au bătut bulgarii la olimpiada de engleză de la Suceava. Câte medalii a luat echipa românească
REACȚIE PNL și USR acuză AUR că a deturnat protestul oierilor din Piața Victoriei
15:39
PNL și USR acuză AUR că a deturnat protestul oierilor din Piața Victoriei
JUSTIȚIE Procurorii din CSM decid vineri dacă sesizează Inspecția Judiciară privind felul de introducere la ICCJ a unei acțiuni de strămutare a unui dosar. În acel dosar se dorea sesizarea CJUE iar cererea ar fi fost introdusă de procurorul general
15:32
Procurorii din CSM decid vineri dacă sesizează Inspecția Judiciară privind felul de introducere la ICCJ a unei acțiuni de strămutare a unui dosar. În acel dosar se dorea sesizarea CJUE iar cererea ar fi fost introdusă de procurorul general
ULTIMA ORĂ Ciprian Ciucu anunță că a discutat cu oameni apropiați de Nicușor Dan, care i-au dezvăluit că președintele “nu exclude anticipatele”
15:32
Ciprian Ciucu anunță că a discutat cu oameni apropiați de Nicușor Dan, care i-au dezvăluit că președintele “nu exclude anticipatele”
ULTIMA ORĂ Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a respins înfiinţarea comisiei de anchetă a zborurilor „Mykonos-Nordis”. USR şi UDMR au lipsit de la şedinţă
15:27
Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a respins înfiinţarea comisiei de anchetă a zborurilor „Mykonos-Nordis”. USR şi UDMR au lipsit de la şedinţă

Cele mai noi

Trimite acest link pe