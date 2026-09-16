Un avion de vânătoare american F-35B a demonstrat o capacitate de atac redutabilă în timpul unui test care s-a desfășurat, în această lună, în Arizona. Avionul F-35B a lansat, simultan, 8 bombe inteligente ghidate StormBreaker și au fost vizate ținte multiple. Această capabilitate „ripple-eight” ar putea scurta termenele de angajare și ar putea reduce numărul atacurilor repetate împotriva țintelor dispersate sau mobile.

Potrivit Army Recognition, bomba inteligentă StormBreaker – dezvoltată de RTX Corporation – combină radarul cu unde milimetrice, imagistica în infraroșu și ghidarea laser semi-activă.

O astfel de bombă inteligentă are o rază de acțiune declarată de peste 72 de kilometri împotriva țintelor în mișcare.

Permite atacuri de precizie în condiții meteorologice nefavorabile și cu vizibilitate redusă

Demonstrația „ripple-eight” – 8 în serie – evidențiază capacitatea tot mai mare a aeronavelor de luptă americane (de a cincea generație) de a genera efecte de precizie concentrate de pe o singură platformă.

StormBreaker este deja operațională pe F-15E și a continuat să avanseze pe alte aeronave tactice americane, inclusiv F/A-18E/F Super Hornet și familia F-35.

„Ripple-eight” susține conceptul de masă de precizie

Această capacitate ar putea deveni deosebit de valoroasă într-un spațiu de luptă de mare intensitate.

Într-un astfel de spațiu, aeronavele ar putea fi nevoite să atace ținte dispersate, mobile sau sensibile la timp. Aeronavele trebuie să minimezeze, în același timp, expunerea lor la apărarea aeriană inamică.

Un avion F-35B – atinge până la Mach 1.6 -, capabil să utilizeze rapid mai multe arme de precizie, ar putea aborda mai multe ținte în timpul unei singure ieșiri.

În acest fel, ar putea reduce drastic numărul de atacuri repetate.

Totodată, ar putea crește productivitatea în luptă a fiecărei aeronave angajate în misiune.

În acest sens, „ripple-eight” susține conceptul de masă de precizie, se arată în analiza Army Recognition. Generează un efect ofensiv mai mare nu doar prin formațiuni mai mari. Platformele individuale pot oferi multiple efecte precise, într-un interval de timp comprimat.

Eficacitatea StormBreaker

Eficacitatea StormBreaker – „Spărgător de furtuni” – se bazează pe un radar tri-modal avansat. Acesta combină radarul cu unde milimetrice, imagistica în infraroșu și ghidarea laser semi-activă.

Potrivit RTX

Senzorul de imagistică în infraroșu îmbunătățește vizibilitatea țintelor.

Modul laser permite angajarea folosind desemnarea din surse aeriene sau terestre.

Sistemul de căutare poate combina informații din diferitele sale moduri. Astfel, oferă StormBreaker capacitatea de a angaja ținte fixe și mobile în timpul zilei sau al nopții și în condiții complicate de vreme, fum sau praf.

F-35B, esențial în misiunile Corpului Pușcașilor Marini ai SUA

Pentru F-35B, implicațiile se extind direct asupra misiunilor îndeplinite de Corpul Pușcașilor Marini ai SUA.

Spre deosebire de avioanele de vânătoare convenționale care depind în mare măsură de pistele deja existente, F-35B – cu decolare scurtă și aterizare verticală – poate opera de pe nave de asalt amfibii și din diferite locații.

Testul „ripple-eight” în care a fost implicat F-35B reprezintă un pas important către oferirea forțelor americane a unei puteri de foc mai precise de la fiecare aeronavă pe care o desfășoară, mai notează Army Recognition.

Sursa foto main – RTX