Prima pagină » Știri externe » Ucrainenii confirmă: Un general rus, proaspăt decorat de Moscova, a fost ucis în Donețk de dronele Kievului. Este al șaptelea comandant militar rus, eliminat de sistemele fără pilot

Ucrainenii confirmă: Un general rus, proaspăt decorat de Moscova, a fost ucis în Donețk de dronele Kievului. Este al șaptelea comandant militar rus, eliminat de sistemele fără pilot

Melania Agiu
Ucrainenii confirmă: Un general rus, proaspăt decorat de Moscova, a fost ucis în Donețk de dronele Kievului. Este al șaptelea comandant militar rus, eliminat de sistemele fără pilot
Galerie Foto 7
Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, i-a acordat lui Grunis Steaua de Aur
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Generalul-maior rus Anton Grunis, comandantul Brigăzii a 4-a de infanterie motorizată a Rusiei, a fost ucis în regiunea Donețk în urma unui atac organizat cu drone ucrainene, a anunțat miercuri Robert „Magyar” Brovdi, șeful Forțelor de Sisteme Fără Pilot (USF) din Ucraina, relatează Ukrainka Pravda. Atacul a avut loc pe 12 septembrie 2026 în teritoriile ocupate temporar, reprezentând o nouă pierdere majoră de la vârful armatei ruse pe frontul din Ucraina.

„Ca om cu un nume de familie maghiar, născut în Ucraina și care folosește păsările [dronele – n.r.] pentru a lupta pentru patria mamă, declar răspicat și clar: generalul Grunis a fost eliminat de departamentul de răzbunare al campionilor păsărilor din cadrul USF pe 12 septembrie 2026, în ascunzătoarea sa nocturnă din teritoriul temporar ocupat al regiunii Donețk.”, a transmis Robert „Magyar” Brovdi într-un mesaj pe rețelele sociale.

Sondaj Gândul

Au acționat justificat jandarmii la protestul Fermierilor din Piața Victoriei?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Brovdi a declarat că generalul rus a fost ucis de drone operate de unitatea „Rarog” – Brigada 427 separată de sisteme fără pilot a Ucrainei. Ucrainenii au prezentat și momentul în care un general rus este eliminat cu ajutorul unei drone. Aparatul de zbor a lovit casa în care se afla generalul. Lovitura a avut loc noaptea și a fost filmată de camera video atașată dronei.

El a menționat, de asemenea, că Grunis este al șaptelea comandant militar rus de la nivel de brigadă, divizie sau armată despre care s-a confirmat că a fost ucis de dronele Forțelor Armate ale Statelor Unite (USF). Pe 14 septembrie, presa rusă a relatat că locotenentul general Serghei Milceakov, comandantul Armatei 51 de Arme Combinate a Rusiei, a fost ucis într-un atac ucrainean asupra unui post de comandă din regiunea Donețk ocupată. Rusia nu a confirmat public moartea lui Milceakov.

În Rusia, însă, au apărut informații potrivit cărora Grunis ar fi fost ucis în războiul împotriva Ucrainei, la scurt timp după ce i-a raportat liderului rus Vladimir Putin despre presupusa „capturare” a localității Kostiantynivka.

Potrivit publicației Kyiv Independent, în luna iulie, Grunis l-a informat personal pe președintele rus Vladimir Putin despre capturarea de către Moscova a orașului Kostiantynivka, unul dintre orașele-fortăreață ale Ucrainei din regiunea Donețk. Statul Major General al Ucrainei și președintele Volodimir Zelenski au respins afirmația, spunând că forțele ruse nu au capturat orașul, iar luptele au continuat.

Pe 27 august, ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, i-a acordat lui Grunis Steaua de Aur și titlul de Erou al Rusiei pentru ceea ce Moscova a numit „curaj și eroism” în timpul invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

SCANDALOS Dublă crimă în Portugalia. Un francez și partenera sa româncă, găsiți decedați într-o cisternă. Îngrijitorul proprietății a fost arestat
15:32
Dublă crimă în Portugalia. Un francez și partenera sa româncă, găsiți decedați într-o cisternă. Îngrijitorul proprietății a fost arestat
MILITAR Demonstrație de forță. Un avion american F-35B a lansat, simultan, 8 bombe inteligente ghidate StormBreaker împotriva unor ținte multiple
15:04
Demonstrație de forță. Un avion american F-35B a lansat, simultan, 8 bombe inteligente ghidate StormBreaker împotriva unor ținte multiple
FLASH NEWS Ursula von der Leyen este hotărâtă să rezolve problema siguranței minorilor în mediul online: „Fără rețele sociale înainte de vârsta de 13 ani“. Ce restricții anunță pentru tinerii de 15 ani
14:52
Ursula von der Leyen este hotărâtă să rezolve problema siguranței minorilor în mediul online: „Fără rețele sociale înainte de vârsta de 13 ani“. Ce restricții anunță pentru tinerii de 15 ani
FLASH NEWS JD Vance, un nou avertisment pentru oficialii israelieni. SUA nu își pot „subordona” politica externă intereselor Israelului
14:25
JD Vance, un nou avertisment pentru oficialii israelieni. SUA nu își pot „subordona” politica externă intereselor Israelului
CONTROVERSĂ Caracatița încâlcită a corupției din jurul lui Zelenski: Noul șef de cabinet al președintelui Ucrainei este atras și el într-un scandal care zguduie Kievul de luni de zile. Predecesorul său a fost schimbat tot din suspiciuni de corupție
14:01
Caracatița încâlcită a corupției din jurul lui Zelenski: Noul șef de cabinet al președintelui Ucrainei este atras și el într-un scandal care zguduie Kievul de luni de zile. Predecesorul său a fost schimbat tot din suspiciuni de corupție
FLASH NEWS Bloomberg analizează situația financiară a României: „Țara se pregătește să reducă planul de vânzare a datoriei externe”
13:52
Bloomberg analizează situația financiară a României: „Țara se pregătește să reducă planul de vânzare a datoriei externe”
Mediafax
Vot important în SUA privind războiul cu Iranul. Deputații cer retragerea trupelor americane
Digi24
Scandal în ședința în care parlamentarii au aprobat trimiterea a 20 de militari români la Comandamentul pentru Ucraina
Cancan.ro
Apelul misterios care poate RĂSTURNA ANCHETA morții generalului Dorin Ioniță! De ce și-a schimbat traseul și ce i s-a găsit în buzunar
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Arbitra a postat imagini cu ea în bikini și reacțiile au venit imediat: „Să intre VAR!”
Adevarul
Miliarde pentru Rheinmetall, zero trupe germane în România. Analist: „N-am descoperit harta pe care ne aflăm”
Mediafax
Cu cât au scăzut investițiile străine în România și care sunt domeniile cele mai afectate
Click
„Da, zvonurile sunt adevărate!” Tom Cruise, cu cămașa desfăcută și blugi strâmți, în primul interviu din ultimii 10 ani
Digi24
Ce a scris presa rusă despre protestele violente din București. Care este singurul politician citat
Cancan.ro
Mădălina Apostol a rămas fără casa din America! Nick Rădoi a vândut cu 2,5 milioane de dolari palatul în care locuiau
Ce se întâmplă doctore
Primele declarații ale lui Nick Rădoi după ce a revenit în România pentru funeraliile Mădălinei Apostol: „Ea suferea foarte mult”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un mare producător auto investește 36,45 milioane de lei în România. Ce pregătește la fabrica din Craiova
Descopera.ro
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Descopera.ro
Arheologii au găsit cele mai vechi dovezi de utilizare a drogurilor, datând de acum 25.000 de ani
Mediafax Italia
Polițiștilor NU LE-A VENIT SĂ CREADĂ! Tort cu cocaină, descoperit din greșeală
Mediafax Spania
Copiii PRIMESC 100 DE EURO pentru ochelari de vedere! Programul a fost deja implementat de Ministerul Sănătății din Spania
EXCLUSIV Ciprian Ciucu anunță că PNL nu poate asigura o majoritate pentru Siegfried Mureșan dacă va fi nominalizat de Nicușor Dan. Ciucu susține și că PSD-ului îi lipsesc „20-22 de voturi, cu tot cu voturile UDMR” și că ar negocia cu AUR. Nici PNL nu exclude „voturi conjuncturale” de la AUR pentru trecerea unui guvern
15:47
Ciprian Ciucu anunță că PNL nu poate asigura o majoritate pentru Siegfried Mureșan dacă va fi nominalizat de Nicușor Dan. Ciucu susține și că PSD-ului îi lipsesc „20-22 de voturi, cu tot cu voturile UDMR” și că ar negocia cu AUR. Nici PNL nu exclude „voturi conjuncturale” de la AUR pentru trecerea unui guvern
FLASH NEWS Ne-au bătut bulgarii la olimpiada de engleză de la Suceava. Câte medalii a luat echipa românească
15:43
Ne-au bătut bulgarii la olimpiada de engleză de la Suceava. Câte medalii a luat echipa românească
REACȚIE PNL și USR acuză AUR că a deturnat protestul oierilor din Piața Victoriei
15:39
PNL și USR acuză AUR că a deturnat protestul oierilor din Piața Victoriei
JUSTIȚIE Procurorii din CSM decid vineri dacă sesizează Inspecția Judiciară privind felul de introducere la ICCJ a unei acțiuni de strămutare a unui dosar. În acel dosar se dorea sesizarea CJUE iar cererea ar fi fost introdusă de procurorul general
15:32
Procurorii din CSM decid vineri dacă sesizează Inspecția Judiciară privind felul de introducere la ICCJ a unei acțiuni de strămutare a unui dosar. În acel dosar se dorea sesizarea CJUE iar cererea ar fi fost introdusă de procurorul general
ULTIMA ORĂ Ciprian Ciucu anunță că a discutat cu oameni apropiați de Nicușor Dan, care i-au dezvăluit că președintele “nu exclude anticipatele”
15:32
Ciprian Ciucu anunță că a discutat cu oameni apropiați de Nicușor Dan, care i-au dezvăluit că președintele “nu exclude anticipatele”
ULTIMA ORĂ Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a respins înfiinţarea comisiei de anchetă a zborurilor „Mykonos-Nordis”. USR şi UDMR au lipsit de la şedinţă
15:27
Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a respins înfiinţarea comisiei de anchetă a zborurilor „Mykonos-Nordis”. USR şi UDMR au lipsit de la şedinţă

Cele mai noi

Trimite acest link pe