Generalul-maior rus Anton Grunis, comandantul Brigăzii a 4-a de infanterie motorizată a Rusiei, a fost ucis în regiunea Donețk în urma unui atac organizat cu drone ucrainene, a anunțat miercuri Robert „Magyar” Brovdi, șeful Forțelor de Sisteme Fără Pilot (USF) din Ucraina, relatează Ukrainka Pravda. Atacul a avut loc pe 12 septembrie 2026 în teritoriile ocupate temporar, reprezentând o nouă pierdere majoră de la vârful armatei ruse pe frontul din Ucraina.

„Ca om cu un nume de familie maghiar, născut în Ucraina și care folosește păsările [dronele – n.r.] pentru a lupta pentru patria mamă, declar răspicat și clar: generalul Grunis a fost eliminat de departamentul de răzbunare al campionilor păsărilor din cadrul USF pe 12 septembrie 2026, în ascunzătoarea sa nocturnă din teritoriul temporar ocupat al regiunii Donețk.”, a transmis Robert „Magyar” Brovdi într-un mesaj pe rețelele sociale.

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Brovdi a declarat că generalul rus a fost ucis de drone operate de unitatea „Rarog” – Brigada 427 separată de sisteme fără pilot a Ucrainei. Ucrainenii au prezentat și momentul în care un general rus este eliminat cu ajutorul unei drone. Aparatul de zbor a lovit casa în care se afla generalul. Lovitura a avut loc noaptea și a fost filmată de camera video atașată dronei.

El a menționat, de asemenea, că Grunis este al șaptelea comandant militar rus de la nivel de brigadă, divizie sau armată despre care s-a confirmat că a fost ucis de dronele Forțelor Armate ale Statelor Unite (USF). Pe 14 septembrie, presa rusă a relatat că locotenentul general Serghei Milceakov, comandantul Armatei 51 de Arme Combinate a Rusiei, a fost ucis într-un atac ucrainean asupra unui post de comandă din regiunea Donețk ocupată. Rusia nu a confirmat public moartea lui Milceakov.

În Rusia, însă, au apărut informații potrivit cărora Grunis ar fi fost ucis în războiul împotriva Ucrainei, la scurt timp după ce i-a raportat liderului rus Vladimir Putin despre presupusa „capturare” a localității Kostiantynivka.

Potrivit publicației Kyiv Independent, în luna iulie, Grunis l-a informat personal pe președintele rus Vladimir Putin despre capturarea de către Moscova a orașului Kostiantynivka, unul dintre orașele-fortăreață ale Ucrainei din regiunea Donețk. Statul Major General al Ucrainei și președintele Volodimir Zelenski au respins afirmația, spunând că forțele ruse nu au capturat orașul, iar luptele au continuat.

Pe 27 august, ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, i-a acordat lui Grunis Steaua de Aur și titlul de Erou al Rusiei pentru ceea ce Moscova a numit „curaj și eroism” în timpul invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia.