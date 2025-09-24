Dronele ucrainene fac ravagii în RUSIA: au lovit o rafinărie Gazprom. Este al doilea incident semnalat într-o săptămână

Ucraina a atacat pentru a doua oară într-o săptămână un centru de prelucrare a petrolului rusesc, situat la peste 1.000 de kilometri de granția comună.

Potrivit The Moscow Times, rafinăria care aparține de gigantul energetic Gazprom din regiunea Bașchiria a fost ținta unui atac ucrainean cu drone. Autoritățile nu au precizat câte drone au fost implicate în atac și nici nivelul pagubelor. Cert este că nu au existat victime.

Interesant este faptul că Ministerul Apărării din Rusia nu a indicat atacul în raportul său zilnic.

Rafinăria atacată este a zecea ca mărime din Rusia și are o capacitate anuală de producție estimată la 10 milioane de tone. Aici se realizează peste 150 de produse petroliere și chimice.

După ce situația pe frontul ucrainean s-a deteriorat, Kievul a hotărât să saboteze Rusia din interior și astfel atacurile asupra infrastructurilor energetice au devenit mai frecvente în ultimele luni. Rezultatul atacurilor: în Rusia s-a instaurat penuria de benzină, iar prețurile la pompă au ajuns la un nivel record.

Companiile din sectorul energetic rus au avertizat că dacă atacurile cu drone ale ucrainenilor vor continua, cantitatea de țiței prin conducte se va diminua, din cauza frecventelor avarii care survin în urma acestor raiduri.

