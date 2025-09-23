Lituania a aprobat o lege care îi permite să DOBOARE dronele care intră fără autorizație în spațiul său aerian

Parlamentul Lituaniei a aprobat marți o lege care permite forțelor armate ale țării să doboare orice dronă fără pilot care îi încalcă spațiul aerian, în urma incidentelor în care, potrivit autorităților de la Vilnius, două drone rusești s-au prăbușit pe teritoriul republicii baltice.

Armata Lituaniei putea viza până acum dronele doar dacă se constată că acestea erau înarmate sau reprezentau un pericol iminent pentru obiective strategice, notează Reuters.

Acest lucru se va schimba în baza unei legi adoptate cu sprijinul a 117 dintre cei 141 de membri ai Parlamentului lituanian în cadrul procedurilor de urgență și care va intra în vigoare începând cu luna octombrie.

„Acum putem reacționa rapid în orice mod, inclusiv prin distrugerea dronelor. Legile și procedurile noastre nu au fost adaptate la amenințările actuale… acum putem reacționa cu viteza fulgerului”, a declarat ministrul Apărării, Dovile Sakaliene.

Noua lege autorizează ministrul Apărării să închidă părți din spațiul aerian lituanian și să doboare orice dronă „care încalcă regulile stabilite”.

Lituania a solicitat NATO în august sporirea mijloacelor de apărare antiaeriană după ce două drone militare s-au prăbușit pe teritoriul său.

NATO avertizează Rusia că își va apăra teritoriul după ce Moscova a încălcat suveranitatea Estoniei asupra spațiului său aerian

NATO a condamnat marți Rusia pentru încălcarea spațiului aerian al Estoniei, săptămâna trecută, și a avertizat că va folosi „toate instrumentele militare și non-militare necesare pentru a se apăra”, în contextul în care se confruntă cu „un model de comportament din ce în ce mai iresponsabil” din partea Moscovei.

Declarația Alianței vine după ce Estonia a informat vineri că trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au încălcat spațiul său aerian timp de 12 minute înainte de a fi escortate de avioane de vânătoare italiene, un incident despre care oficialii occidentali spun că a fost probabil conceput pentru a testa pregătirea și hotărârea NATO.

Sursa foto: Profimedia