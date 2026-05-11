Dua Lipa și Samsung, la proces. Artista a dat în judecată colosul sud-coreean și cere despăgubiri de 15 milioane de dolari
Dua Lipa și Samsung, la proces / Sursa FOTO: Facebook
Vedeta britanico-albaneză Dua Lipa a intentat un proces împotriva colosului sud-coreean Samsung. Ea acuză compania asiatică de faptul că i-a folosit imaginea pe ambalajele televizoarelor vândute în Statele Unite fără acordul său și fără să primească orice fel de compensații financiare.

Citând The Guardian, Mediafax scrie că plângerea a fost depusă vineri la un tribunal federal din statul California.

Reclame la televizoarele Samsung cu imaginea cântăreței Dua Lipa

Din documentele depuse la tribunal reiese că fotografia artistei ar fi apărut pe imaginea televizoarelor comercializate de Samsung în SUA anul trecut. Vedeta pop susține că a aflat despre utilizarea chipului său în iunie 2025 și că a cerut imediat companiei să oprească folosirea fotografiei. Se pare că reacția companiei Samsung a fost „nepăsătoare”, iar firma a refuzat în mod repetat să retragă ambalajele.

„Fața doamnei Lipa a fost folosită în mod proeminent într-o campanie de marketing de masă pentru un produs de consum fără știrea ei, fără vreo compensație și fără ca ea să aibă vreun control asupra utilizării”, se arată în documentele depuse în instanță. Avocații cântăreței spun că fotografia îi aparține artistei și a fost realizată în culise înaintea unui concert susținut la festivalul Austin City Limits Music Festival, în 2024.

Procesul include acuzații de încălcare a drepturilor de autor, folosire neautorizată a imaginii unei persoane conform legislației din California, încălcarea legislației federale privind mărcile și concurența, precum și alte revendicări comerciale. Documentele depuse la tribunal susțin că Samsung ar fi profitat financiar de impresia că artista susține produsele companiei.

Cum au reacționat fanii

În plângere sunt incluse și comentarii publicate de fani pe rețelele sociale.

„Aș cumpăra televizorul acela doar pentru că apare Dua Lipa pe cutie”, ar fi scris un utilizator. Altul a comentat că nu intenționa să cumpere un televizor, dar s-a răzgândit după ce a văzut ambalajul.

Avocații artistei afirmă că Dua Lipa este „foarte selectivă” în privința colaborărilor comerciale și au amintit contractele sale anterioare cu Apple, Porsche, Versace, Bulgari și Nespresso. Mai mult, aceștia insistă că folosirea imaginii sale fără permisiune „subminează ani de muncă pentru construirea unui brand personal puternic și îi afectează capacitatea de a-și controla și monetiza imaginea publică”.

Artista cere instanței emiterea unei interdicții permanente împotriva Samsung, despăgubiri de cel puțin 15 milioane de dolari, daune punitive și acoperirea cheltuielilor de judecată.

Până în prezent, Samsung nu a comentat public acuzațiile.

