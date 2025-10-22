Dublă lovitură în Franța. În timp ce hoții jefuiau Luvru, alți tâlhari prădau un celebru muzeu: 2000 de monede, vechi de secole, au dispărut

După spargerea de la muzeul Luvru, un nou episod a zguduit Franța și a reaprins dezbaterea privind siguranța patrimoniului cultural național. La numai câteva ore, tot în ziua de duminică, sălile Muzeului Maison des Luminile Denis Diderot din Langres, au fost luate cu asalt de o bandă de hoți. Tâlharii au furat aproape 2.000 de monede de aur și argint din secolul al XVIII-lea, lăsând în urmă doar vitrine sparte și multe semne de întrebare, informează Franceinfo.

Valoarea celor 1.633 de argint și 319 de monede aur, bătute între 1790 și 1840, este de aproximativ 90.000 de euro, iar multe dintre aceste monede sunt unice, spun specialiștii.

Hoții au acționat profesional – știau clar ce căutau, mai precizează sursa citată.

„Conform datelor preliminare, o parte din «tezaurul muzeului» — o colecție de monede de argint și aur descoperite în timpul lucrărilor de restaurare la Hotelul Du Bray, unde se află acum muzeul — a dispărut. Vitrina în care era depozitată a fost găsită spartă“, a precizat serviciul de presă al primăriei într-un comunicat.

Val de spargeri în muzeele din Franța

Presa franceză scrie că, de la începutul lunii septembrie a acestui an, numeroase muzee din țară ai căzut pradă hoților.

Luna trecută, trei obiecte din porțelan chinezesc, în valoare de 6,5 milioane de euro, au dispărut de la Muzeul Național Adrien Dubouché din Limoges. Aceste obiecte sunt clasificate oficial drept „patrimoniu național”.

Câteva zile mai târziu, mai multe pepite de aur în valoare de 1,5 milioane de euro au fost furate de la Muzeul de Istorie Naturală din Paris, iar în octombrie, Muzeul Jacques Chirac din sud-vestul orașului Sarran a fost lovit de două ori în 48 de ore: ceasuri, bijuterii și cadouri diplomatice destinate fostului președinte Jacques Chirac au fost furate atunci.

Forțele de ordine franceze investighează dacă toate aceste infracțiuni au fost premeditate sau este doar o coincidență.

Astăzi, Muzeul Luvru și-a deschis porțile pentru public. La trei zile după furtul bijuteriilor Coroanei franceze, cel mai mare muzeu din lume s-a redeschis la ora 9:00.

Galeria Apollo, unde a avut loc spargerea, rămâne, însă, închisă pe durata anchetei, a precizat biroul de presă al Luvru.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Muzeul Luvru se redeschide. Galeria unde a avut loc spargerea, inaccesibilă pe durata anchetei

Jaful de la Luvru, anchetă contra cronometru în Franța. 100 de polițiști și procurori caută „comoara” furată. Ce indicii au până acum