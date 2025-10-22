Ancheta privind spargerea de la Muzeul Luvru „progresează”, susține Ministerul francez de Interne, Laurent Nuñez. Au fost găsite mai multe dovezi care ar putea duce la făptași, iar peste 100 de anchetatori din cadrul Oficiului Central pentru Combaterea Traficului de Bunuri Culturale (OBC) au fost mobilizați, informează Le Parisen și Linternaute.

„Principalul noastru obiectiv sunt bijuteriile, prada pe care încercăm să o recuperăm. Sunt peste o sută de anchetatori, totul se face. Nu voi comenta ancheta, aceasta progresează”, asigură el, însă. „Rămân extrem de precaut, dar am toată încrederea că îi vom găsi pe autori.” „Sistemul de securitate nu a fost compromis, a funcționat”, insistă ministrul.

BFMTV a dezvăluit, de asemenea, existența unei înregistrări audio a directoarei recepției. Ea susține că „un anumit număr de ofițeri” i-au pus pe fugă pe hoți, împiedicându-i să dea foc platformei de marfă și astfel colectând numeroase obiecte de valoare pentru anchetă. „Punându-i pe fugă, i-au împiedicat să dea foc acestei mașini și, în plus, i-au forțat să lase în urmă coroana”, a explicat redacției Dominique Buffin, directoarea recepției.

Indicii esențiale pentru autorități

Hoții au fugit cu prada la bordul mai multor scutere Tmax, dar au lăsat în urmă mai multe obiecte care ar putea fi esențiale anchetei.

Potrivit Le Parisien, anchetatorii au confiscat mai multe obiecte folosite de hoți: o cască de motocicletă și o mănușă. De asemenea, au fost găsite și alte obiecte care ar putea fi folosite de autorități potrivit TF1 Info: două polizoare unghiulare, o torță, o pătură, un walkie-talkie și o canistră de benzină. Se pare că tâlharii intenționau să dea foc mașinăriei care le permitea să intre în Luvru.

Proprietarul platformei de lucru a fost, de asemenea, găsit, potrivit Le Parisien și TF1 Info. Vehiculul a fost scos la vânzare pe Le Bon Coin de către o companie din orașul Louvres, în regiunea Val-d’Oise. Mai mulți bărbați s-ar fi dat drept potențiali cumpărători și l-au amenințat pe angajatul responsabil cu vânzarea platformei înainte de a pleca cu ea. Furtul a fost raportat cu nouă zile înainte de spargere, printr-un mesaj pe rețelele de socializare.

„Platformă furată în urma unui jaf auto în Louvres. Nu ezitați să ne sunați dacă îl vedeți trecând pe acolo.”

Ancheta a confirmat că numărul de înmatriculare al vehiculului a fost schimbat, iar logo-urile companiei au fost eliminate. Această pistă este serioasă și ar putea duce la spărgători, explică Grégory Joron, secretar general al sindicatului național al poliției Un1té la TF1: mărturia vânzătorului „va fi cu siguranță esențială, deoarece va permite anchetatorilor să identifice, cu precizie, poate chiar complicii.

