22 oct. 2025, 11:08, Știri externe
Muzeul Luvru își redeschide porțile pentru public. La trei zile după furtul bijuteriilor Coroanei franceze, cel mai mare muzeu din lume s-a redeschis publicului în această dimineață, la ora 9:00 (ora Franței), informează publicația TF1 Info.

Galeria Apollo, unde a avut loc spargerea, rămâne, însă, închisă pe durata anchetei, a precizat biroul de presă al Luvru .

Reamintim că duminică, 19 octombrie, patru infractori echipați cu un motostivuitor au reușit să intre în Galeria Apollo, unde erau expuse diamantele coroanei. În opt minute exact, au reușit să spargă mai multe vitrine și să plece cu opt bijuterii. Acestea nu au fost încă găsite, iar autoritățile din Paris au estimat pagubele la 88 de milioane de euro la RTL, marți seara.

Securitatea muzeulul, sub semnul întrebării

După spargrere, măsurile de securitate ale muzeului au fost puse la îndoială de către autorități. Președintele muzeului Luvru, Laurence des Cars, comandase deja un audit în 2023 pentru a îmbunătăți sistemul de supraveghere video în cadrul celui mai mare muzeu din lume. Curtea de Conturi, într-un raport preliminar, a avertizat, de asemenea, asupra „unei întârzieri considerabile” în punerea în conformitate a echipamentelor muzeului.

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, și cel al Culturii, Rachida Dati, au dat, însă, asigurări că „măsurile de securitate nu au lipsit”.

Între timp, autoritățile pariziene continuă ancheta. O audiere a președintelui Muzeului Luvru de către Comisia pentru Afaceri Culturale a Senatului este programată pentru miercuri, 22 ocrombrie, la ora 16:30 a Franței.

Ieri, bijuteriile furate din Muzeul Luvru au apărut pe „Avito”, un site de vânzare-cumpărare rusesc. Acolo se oferea spre vânzare setul de bijuterii ale reginei franceze Marie-Amélie. Ulterior, anunțurile au fost blocate de administrația site-ului pentru a verifica dacă într-adevăr acele bijuterii sunt veridice.

Seara trecută, Pavel Durov, șeful Telegram a anunțat că este dispus să răscumpere și să returneze bijuteriile FURATE din Luvru, estimate la 88 milioane de euro.

„Nu sunt surprins de jaf — este un semn al declinului unei țări cândva mari, unde autoritățile distrag oamenii cu amenințări inventate, în loc să rezolve probleme reale”, a scris fondatorul Telegram.

Pavel Durov a adăugat că este gata să doneze „bijuteriile înapoi Luvrului — în Abu Dhabi”, subliniind că „în Abu Dhabi nu se fură”.

