După ce a ucis 26 de persoane în Filipine, taifunul BUALOI se îndreaptă spre Vietnam. Sute de mii de oameni au fost EVACUAȚI

28 sept. 2025, 17:40, Știri externe
Zeci de mii de oameni au fost evacuați și patru aeroporturi au fost închise în Vietnam, în contextul în care taifunul Bualoi este așteptat să lovească mai multe provincii din centrul țării în această noapte.

Taifunul, care a ucis 26 de persoane în Filipine (unde alte 14 persoane sunt în continuare dispărute) se deplasează mai repede decât era așteptat.

Cu rafale susținute de vânt de până la 133 km/h, Bualoi este prognozat să ajungă pe uscat între provinciile Quang Tri și Nghe An diseară, potrivit agenției meteorologice din Vietnam.

Inundațiile au lovit deja orașe precum Hue și Quang Tri, unde mai multe străzi au fost inundate și acoperișurile smulse de pe case, notează The Independent.

Două nave de pescuit au fost prinse în furtună: una s-a scufundat, iar cealaltă a fost aruncată pe țărm.

Opt persoane au fost salvate până acum; trei membri ai echipajului rămân dispăruți.

Guvernul a mobilizat 100.000 de militari

Autoritățile au anunțat că peste 210.000 de oameni din Da Nang, peste 32.000 din Hue și peste 15.000 din Ha Tinh sunt relocați în zone mai sigure.

Guvernul a mobilizat resurse substanțiale, inclusiv 100.000 de militari, pentru a sprijini operațiunile de salvare, evacuare și răspuns la dezastre.

Cu toate acestea, meteorologii avertizează că viteza taifunului Bualoi, care este aproape dublă față de cea a unei furtuni tipice din regiune, împreună cu raza sa largă, crește riscul unor pericole multiple, cum ar fi maree provocate de furtună, ploi abundente, inundații rapide, alunecări de teren și inundații de coastă.

Foto: Profimedia

