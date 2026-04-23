După ce SUA nu s-au mai implicat în războiul din Ucraina, Zelenski a anunțat că își va dezvolta propria industrie de apărare

Volodimir Zelenski a declarat joi, în cadrul reuniunii liderilor Uniunii Europene din Cipru, că dorește o schimbare în strategia Ucrainei și țintește către o autonomie în domeniul apărării, dorință alimentată și de împrumutul record de 90 de miliarde de euro aprobat recent de UE.

Zelenski a specificat joi în fața reporterilor că sprijinul financiar masiv din partea europenilor va fi utilizat pe două paliere critice: redresarea sistemului energetic afectat de bombardamentele rușilor și apărarea și independența industrială. Dincolo de nevoile imediate, fondurile europene vor susține capacitatea Ucrainei de a nu mai depinde exclusiv de stocurile externe de armament și muniție.

„Avem nevoie de rachete antibalistice și, bineînțeles, Ucraina — am avut deja unele comunicări cu diferite țări europene, inclusiv din Orientul Mijlociu, și vom încerca să construim un sistem ucrainean antibalistic. Avem nevoie de el și, desigur, îl vom împărtăși cu toți partenerii, fără nicio ezitare, pentru că avem nevoie cu toții de el. Nu este vorba doar despre crearea acestui sistem, ci și despre dezvoltarea unor capacități care să poată produce mai mult. După cum știți, Statele Unite produc aproximativ 60, poate 65 de rachete pe lună — rachete antibalistice. Este foarte puțin. În prima zi a atacului din Orientul Mijlociu, s-a folosit volumul a doi ani de producție de astfel de rachete în doar 24 de ore. De aceea, avem nevoie de un sistem european independent și puternic, iar noi îl vom construi”, a spus Zelenski la întâlnirea liderilor europeni din Cipru.

Un punct central al discursului a fost viziunea sa pentru construirea unei industrii proprii pentru construirea sistemelor de rachete antibalistice. Ucraina poartă deja discuții cu țări europene și din Orientul Mijlociu pentru a pune bazele acestei tehnologii.

Pentru a sublinia deficiența în materie de armament, Zelenski a dat exemplu cantitatea uriașă de rachete lansate de SUA în războiul împotriva Iranului. SUA produc aproximativ 60-65 de rachete Patriot (PAC-3) pe lună, o cantitate pe care conflictele moderne o pot consuma în doar 24 de ore, așa cum s-a dovedit în prima zi a războiului dintre SUA și Iran.

Obiectivul comun, după cum a spus Zelenski, este crearea unui sistem european „independent și puternic”, cu capacități de producție masive, care să fie împărtășite cu toți partenerii aliați pentru a asigura o apărare colectivă robustă.

