Care este starea de sănătate a liderului suprem al Iranului. Mojtaba Khamenei stă ascuns și conduce țara prin mesaje scrise de mână

Liderul Suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, care a suferit răni grave în urma atacurilor aeriene ale SUA și Israel care i-au ucis tatăl, a suferit trei operații, scrie Mediafax.

După uciderea lui Ali Khamenei la începutul lunii martie, conducerea în Iran a căpătat o formă colectivă, cu o pondere mai mare spre Gărzile Revoluționare. Poziția de lider suprem a fost ocupată de Mojtaba Khamenei, asupra căruia au planat mai multe speculații cu privire la starea acestuia de sănătate și la capacitatea sa de a conduce țara.

Potrivit informațiilor oferite, Mojtaba Khamenei a suferit trei operații la picior și așteaptă în prezent o proteză, dar are răni și la o mână și la față, după ce buzele i-au fost arse grav, ceea ce îi îngreunează vorbirea.

NY Times arată că grija pentru siguranța liderului suprem, rănile suferite și dificultatea absolută de a ajunge la el au dus la delegarea de către Khamenei a puterii de decizie generalilor, cel puțin deocamdată „Facțiunile reformiste, precum și cele ultra-dure sunt încă implicate în discuții politice”.

Ce se știe până acum despre Mojtaba Khamenei

Comandanții superiori ai Gărzilor Revoluționare și înalții oficiali ai guvernului nu îl vizitează în prezent pe liderul suprem al Iranului de teamă că Israelul l-ar putea găsi și l-ar putea ucide. De asemenea, se spune că președintele Masoud Pezeshkian, care este și chirurg cardiolog, și ministrul sănătății au fost implicați în îngrijirea sa.

Încă de la numirea sa în funcție pe 8 martie, liderul suprem al Iranului nu a avut nicio apariție publică, iar comunicatele sale au fost oferite prin note scrise difuzate de televiziunea națională.

Mesajele către el sunt scrise de mână, sigilate în plicuri și transmise printr-un lanț uman de la un curier de încredere la altul, care călătoresc pe autostrăzi și drumuri secundare, cu mașini și motociclete, până ajung la ascunzătoarea lui. Îndrumările sale cu privire la probleme se întorc pe aceeași cale.

