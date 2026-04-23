Care este starea de sănătate a liderului suprem al Iranului. Mojtaba Khamenei stă ascuns și conduce țara prin mesaje scrise de mână

Liderul Suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, care a suferit răni grave în urma atacurilor aeriene ale SUA și Israel care i-au ucis tatăl, a suferit trei operații, scrie Mediafax.

După uciderea lui Ali Khamenei la începutul lunii martie, conducerea în Iran a căpătat o formă colectivă, cu o pondere mai mare spre Gărzile Revoluționare. Poziția de lider suprem a fost ocupată de Mojtaba Khamenei, asupra căruia au planat mai multe speculații cu privire la starea acestuia de sănătate și la capacitatea sa de a conduce țara.

Potrivit informațiilor oferite, Mojtaba Khamenei a suferit trei operații la picior și așteaptă în prezent o proteză, dar are răni și la o mână și la față, după ce buzele i-au fost arse grav, ceea ce îi îngreunează vorbirea.
NY Times arată că grija pentru siguranța liderului suprem, rănile suferite și dificultatea absolută de a ajunge la el au dus la delegarea de către Khamenei a puterii de decizie generalilor, cel puțin deocamdată „Facțiunile reformiste, precum și cele ultra-dure sunt încă implicate în discuții politice”.

Ce se știe până acum despre Mojtaba Khamenei

Comandanții superiori ai Gărzilor Revoluționare și înalții oficiali ai guvernului nu îl vizitează în prezent pe liderul suprem al Iranului de teamă că Israelul l-ar putea găsi și l-ar putea ucide. De asemenea, se spune că președintele Masoud Pezeshkian, care este și chirurg cardiolog, și ministrul sănătății au fost implicați în îngrijirea sa.

Încă de la numirea sa în funcție pe 8 martie, liderul suprem al Iranului nu a avut nicio apariție publică, iar comunicatele sale au fost oferite prin note scrise difuzate de televiziunea națională.

Mesajele către el sunt scrise de mână, sigilate în plicuri și transmise printr-un lanț uman de la un curier de încredere la altul, care călătoresc pe autostrăzi și drumuri secundare, cu mașini și motociclete, până ajung la ascunzătoarea lui. Îndrumările sale cu privire la probleme se întorc pe aceeași cale.

Bloomberg: Peter Szijjarto, ministrul de externe din mandatul lui Viktor Orban, nu regretă legăturile cu Rusia. Ce argumente aduce

Vladimir Putin este pregătit să se întâlnească cu Zelenski. Care sunt condițiile impuse de președintele rus

Pentagonul recunoaște că minele iraniene din Strâmtoarea Ormuz vor continua să sugrume traficul maritim. Cât va dura până la curățarea totală

CINEMA Achiziția secolului. Investitorii Warner Bros. au aprobat fuziunea de 110 miliarde $ cu Paramount
19:00
Achiziția secolului. Investitorii Warner Bros. au aprobat fuziunea de 110 miliarde $ cu Paramount
CONTROVERSĂ Cum a devenit China marele câștigător al crizei petroliere. Beijinul are stocuri de petrol de trei ori mai mari decât cele ale SUA
18:13
Cum a devenit China marele câștigător al crizei petroliere. Beijinul are stocuri de petrol de trei ori mai mari decât cele ale SUA
FLASH NEWS Ultima „victorie“ a lui Orban ca premier: Ungaria a început să primească, din nou, petrol rusesc prin conducta „Drujba“
18:07
Ultima „victorie“ a lui Orban ca premier: Ungaria a început să primească, din nou, petrol rusesc prin conducta „Drujba“
CONTROVERSĂ Trump este sfătuit de Mike Pence să se împace cu Papa Leon. „Lasă-l pe Papă să fie papă, iar tu să fii președinte”
17:19
Trump este sfătuit de Mike Pence să se împace cu Papa Leon. „Lasă-l pe Papă să fie papă, iar tu să fii președinte”
FLASH NEWS Bloomberg: Peter Szijjarto, ministrul de externe din mandatul lui Viktor Orban, nu regretă legăturile cu Rusia. Ce argumente aduce
17:18
Bloomberg: Peter Szijjarto, ministrul de externe din mandatul lui Viktor Orban, nu regretă legăturile cu Rusia. Ce argumente aduce
VIDEO Imaginile zilei: Prințul moștenitor al Iranului, Reza Pahlavi, a fost atacat cu un lichid roşu, după o conferință la Berlin
16:47
Imaginile zilei: Prințul moștenitor al Iranului, Reza Pahlavi, a fost atacat cu un lichid roşu, după o conferință la Berlin
Mediafax
Mașinile electrice au explodat în UE. Benzina și motorina, în cădere liberă
Digi24
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie să păstrăm o urmă de decență”
Cancan.ro
Cu ce probleme se confrunta Florina, tânăra găsită moartă într-un apartament din Sectorul 3. Nu a ucis-o iubitul octogenar!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Adevarul
Marea remiză: Planul secret prin care Trump și Iranul vor să evite războiul total. „Nimeni nu își mai permite acest conflict”
Mediafax
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
Click
Coșmarul trăit de Aurelian Temișan. Știrea falsă care aproape i-a distrus cariera
Digi24
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la Viena
Cancan.ro
1.000 lei amendă pentru toți șoferii români care uită acest obiect BANAL acasă. Are valabilitate între 2 și 5 ani
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cătălina Ponor, la 9 ani de la retragerea din gimnastică. A ajuns de nerecunoscut după 2 nașteri
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Descopera.ro
Mayașii au construit ceva mai rezistent decât aurul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Cum au fost distruse opere de artă pentru a controla credința, istoria și memoria

