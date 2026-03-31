După Centrul Kennedy, încă un obiectiv celebru va fi trecut pe numele lui Trump. Guvernatorul din Florida, Ron DeSantis, a semnat proiectul

Guvernatorul din Florida, Ron DeSantis, a semnat un proiect de lege prin care Aeroportul Internațional Palm Beach va fi redenumit în onoarea președintelui Donald Trump, relatează FOX35 Orlando.

Potrivit sursei citate, DeSantis a semnat luni proiectul de lege (HB 919) prin care aeroportul din West Palm Beach este denumit oficial „Aeroportul Internațional Președintele Donald J. Trump”.

Trump își petrece fiecare weekend la stațiunea sa de golf Mar-a-Lago, din apropiere, lucru care îl face unul dintre cei mai fideli clienți ai aeroportului Palm Beach din apropiere.

Legea intră în vigoare pe 1 iulie

Totuși, schimbarea denumirii aeroportului necesită semnătura Administraţiei Federale a Aviaţiei (FAA), iar proceduri administrative în acest sens sunt în curs.

Aeroportul înregistrează anual aproximativ 8,6 milioane de pasageri. Bugetul propus de Senat pentru acest proiect include 2,75 milioane de dolari pentru acoperirea costurilor legate de procedurile de rebranding, sumă care reprezintă jumătate din cei 5,5 milioane de dolari solicitați de senatoarea Debbie Mayfield, republicană din Melbourne. Fondurile acoperă, de asemenea, costurile pentru consultanți în rebranding, echipamente, vehicule, materiale de marketing și uniforme.

Nu se știe când FAA va aproba schimbarea denumirii sau când vor începe procedurile de rebranding. Impactul financiar total asupra bugetului de stat, precum și eventualele provocări operaționale suplimentare legate de schimbarea denumirii rămân încă incerte.

DeSantis și Trump s-au confruntat în cursa pentru nominalizarea republicană la președinție, însă semnarea acestui act legislativ are loc în contextul în care DeSantis continuă eforturile de a-și reface relațiile cu Trump, scrie FOX. Proiectul de lege a avansat în cadrul unor inițiative mai ample ale parlamentarilor de a-i onora pe președinte și pe alte personalități, printre care se numără și planuri de a redenumi drumuri naționale și aeroporturi.

Susținătorii proiectuui susțin că schimbarea denumirii reprezintă o recunoaștere a realizărilor lui Trump. Senatorul Mayfield a declarat în plenul Senatului: „Este o onoare pentru mine să prezint acest proiect de lege privind redenumirea Aeroportului Internațional Palm Beach în onoarea primului locuitor al Floridei ales președinte al Statelor Unite.”

Senatorul republican din Fort Myers, Jonathan Martin, a subliniat importanța momentului: „A fost cel de-al 45-lea președinte. În prezent, este cel de-al 47-lea președinte… Putem să-l omagiem chiar acum, iar momentul este absolut potrivit.”

Criticii au condamnat măsura, considerând-o o utilizare abuzivă a fondurilor contribuabililor. Liderul minorității din Camera Reprezentanților, Fentrice Driskell, democrat din Tampa, a declarat: „Locuitorii din Florida nu au cerut acest lucru… Este clar că republicanilor din Tallahassee le pasă mai mult de manevrele politice decât de portofelul dumneavoastră.”

Reamintim că, în decembrie 2025, Consiliul de Administrație al Kennedy Center a stabilit că emblematica sală de spectacole din Washington își va schimba numele în „Trump-Kennedy Center”. Secretara de presă a Casei Albe a transmis atunci că această decizie a fost luată „datorită muncii incredibile pe care a depus-o președintele Trump în ultimul an pentru salvarea clădirii”.

