Donald Trump spune că a vândut mai multe avioane Boeing decât oricine în istorie: „Eu sunt regele”

Președintele american Donald Trump s-a autointitulat „regele” în timpul unei discurs ținut la Kennedy Center, unde s-a adresat membrilor Partidului Republican din Camera Reprezentanților. Liderul de la Casa Albă a lăudat realizările sale economice și a precizat că este cel mai mare vânzător din istoria companiei Boeing.

Președintele SUA a declarat că a contribuit la vânzarea a peste 1.000 de avioane Boeing și că a primit un premiu pentru „vânzătorul anului”. Potrivit liderului american, numărul avioanelor vândute depășește orice realizare anterioară, iar aceasta îl recomandă drept „rege”.

„Eu sunt regele. Am vândut mai multe avioane Boeing decât orice ființă umană de pe Pământ. Mi-au dat un premiu – Vânzătorul Anului. Eu am întrebat: dar «vânzătorul din întreaga istorie a Boeing»? Am vândut, de departe, mai multe avioane Boeing decât orice alt om din istorie. Probabil peste o mie”, a spus Trump.

