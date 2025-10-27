După cutremurul de 6,1, Turcia este lovită și de fulgere. Unul a lovit cupola Moscheii Emirsultan, cu o istorie de 596 de ani, din Bursa. Un fulger a lovit o clădire din Centrul Financiar.

Din cauza ploilor torențiale cu tunete care au afectat Istanbulul seara, în urma cutremurului, un fulger a lovit o clădire din Centrul Financiar din Ümraniye. Momentele au fost înregistrate cu camera telefonului mobil.

Regiunea Marmara a fost zguduită de un cutremur cu magnitudinea de 6,1 cu epicentrul la Balıkesir în această seară. Cutremurul, care a avut loc în jurul orei 22:50, a fost resimțit puternic atât în Balıkesir, cât și în zonele și provinciile din apropiere. Cutremurul a provocat panică în numeroase orașe, în special în Istanbul, Bursa și Çanakkale.

