Președintele Erdoğan: „Condoleanțe cetățenilor afectați de cutremurul care a avut loc”

Ruxandra Radulescu
27 oct. 2025, 23:06
Președintele Erdoğan a făcut declarații referitoare la cutremurul de magnitudinea 6,1 care a avut loc în districtul Sındırgı din Balıkesir.

„Transmit cele mai sincere condoleanțe cetățenilor afectați de cutremurul care a avut loc în districtul Sındırgı din Balıkesir și care a fost resimțit și în provinciile învecinate

Unitățile noastre, în special AFAD, desfășoară meticulos investigații pe teren și eforturi de control. Monitorizăm îndeaproape situația. Fie ca Dumnezeu să protejeze țara și națiunea noastră de tot felul de dezastre”, a transmis Erdoğan.

Guvernatorul districtului Sındırgı, Doğukan Koyuncu, a declarat unui reporter al Agenției Anadolu (AA) că lucrările de teren continuă în district, spunând:

„În prezent, există distrugeri în mai multe zone. Până acum nu am detectat victime; efectuăm lucrări de teren. În acest moment nu au existat vești negative din sate. Munca noastră de teren continuă.”

Cutremur resimțit și la Istanbul

Cutremurul cu magnitudinea de 6,1, al cărui epicentru a fost în districtul Sındırgı din Balıkesir, a fost resimțit și la Istanbul.

Unii locuitori de pe ambele părți ale orașului care au simțit cutremurul s-au grăbit să iasă din casele lor.

În Güngören și Esenler, locuitorii care și-au părăsit casele după cutremur au început să aștepte pe străzi.

