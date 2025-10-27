Autoritățile din Istanbul și celelalte localități afectate de CUTREMUR continuă monitorizarea pe teren, pe tot parcursul nopții

Guvernatorul Istanbului și cel al Izmirului au făcut declarații oficiale în urma cutremurului cu magnitudinea de 6,1 care a avut loc în vestul Turciei. De asemenea, purtătorul de cuvânt al AK Parti, Çelik, a transmis cetățenilor să se informeze din surse oficiale în ceea ce privește seismul produs Balıkesir. Autoritățile nu au raportat victime, până la acest moment.

„Este foarte important ca cetățenii noștri să urmărească declarațiile făcute de instituțiile statului. Nu trebuie să se acorde încredere declarațiilor neadevărate răspândite pe rețelele sociale și alte canale”, a precizat purtătorul de cuvânt al AK Parti, Çelik.

Guvernatoratul din Istanbul a precizat că echipajele vor continua să monitorizeze situația pe tot parcursul nopții după cutremurul din Balıkesir:

„Până în prezent nu a fost primită nicio sesizare de pagube în Istanbul, iar unitățile noastre vor continua monitorizarea pe tot parcursul nopții”

Guvernatorul din Izmir, Süleyman Elban, a precizat că nu au fost identificate probleme grave, dar echipajele sunt „în alertă”.

„Până acum nu a fost identificată nicio problemă, iar lucrările de scanare în zonă continuă neîntrerupt. Toate echipele noastre sunt în stare de alertă”

Guvernatoratul din Manisa a menționat că autoritățile s-au mobilizat pe teren sub coordonarea Centrului de Criză al Guvernatoratului