Prima pagină » Video » Autoritățile din Istanbul și celelalte localități afectate de CUTREMUR continuă monitorizarea pe teren, pe tot parcursul nopții

Autoritățile din Istanbul și celelalte localități afectate de CUTREMUR continuă monitorizarea pe teren, pe tot parcursul nopții

Ruxandra Radulescu
28 oct. 2025, 00:11, Video
Autoritățile din Istanbul și celelalte localități afectate de CUTREMUR continuă monitorizarea pe teren, pe tot parcursul nopții
Galerie Foto 3

Guvernatorul Istanbului și cel al Izmirului au făcut declarații oficiale în urma cutremurului cu magnitudinea de 6,1 care a avut loc în vestul Turciei. De asemenea, purtătorul de cuvânt al AK Parti, Çelik, a transmis cetățenilor să se informeze din surse oficiale în ceea ce privește seismul produs Balıkesir. Autoritățile nu au raportat victime, până la acest moment. 

Vezi galeria foto
3 poze

„Este foarte important ca cetățenii noștri să urmărească declarațiile făcute de instituțiile statului. Nu trebuie să se acorde încredere declarațiilor neadevărate răspândite pe rețelele sociale și alte canale”, a precizat purtătorul de cuvânt al AK Parti, Çelik.

Guvernatoratul din Istanbul a precizat că echipajele vor continua să monitorizeze situația pe tot parcursul nopții după cutremurul din Balıkesir:

„Până în prezent nu a fost primită nicio sesizare de pagube în Istanbul, iar unitățile noastre vor continua monitorizarea pe tot parcursul nopții”

Guvernatorul din Izmir, Süleyman Elban, a precizat că nu au fost identificate probleme grave, dar echipajele sunt „în alertă”.

„Până acum nu a fost identificată nicio problemă, iar lucrările de scanare în zonă continuă neîntrerupt. Toate echipele noastre sunt în stare de alertă”

 

Guvernatoratul din Manisa a menționat că autoritățile s-au mobilizat pe teren sub coordonarea Centrului de Criză al Guvernatoratului

„După cutremur, echipele noastre au început rapid lucrările de scanare pe teren sub coordonarea Centrului de Criză al Guvernatoratului”.

Citește și

EXCLUSIV Valentin Stan: Vlad Gheorghiță a încălcat tratatul de la WASHINGTON spunând că noi suntem aliați cu Rep. Moldova
00:02
Valentin Stan: Vlad Gheorghiță a încălcat tratatul de la WASHINGTON spunând că noi suntem aliați cu Rep. Moldova
ULTIMA ORĂ Școlile din Balıkesir au fost închise pentru o zi, în urma CUTREMURULUI din vestul Turciei
23:47
Școlile din Balıkesir au fost închise pentru o zi, în urma CUTREMURULUI din vestul Turciei
NEWS ALERT După cutremurul de 6,1, Turcia este lovită și de fulgere. Unul a lovit cupola Moscheii Emirsultan, cu o istorie de 596 de ani, din Bursa
23:39
După cutremurul de 6,1, Turcia este lovită și de fulgere. Unul a lovit cupola Moscheii Emirsultan, cu o istorie de 596 de ani, din Bursa
EVENIMENT Culmea relaxării, în timpul CUTREMURULUI din Turcia! Unii cetățeni și-au continuat seara de distracție în local în timp ce alții fugeau disperați
23:28
Culmea relaxării, în timpul CUTREMURULUI din Turcia! Unii cetățeni și-au continuat seara de distracție în local în timp ce alții fugeau disperați
ULTIMA ORĂ Președintele Erdoğan: „Condoleanțe cetățenilor afectați de cutremurul care a avut loc”
23:06
Președintele Erdoğan: „Condoleanțe cetățenilor afectați de cutremurul care a avut loc”
ULTIMA ORĂ Momentul în care cetățenii turci au simțit CUTREMURUL în Istanbul. Oamenii fug panicați din cafenea
22:57
Momentul în care cetățenii turci au simțit CUTREMURUL în Istanbul. Oamenii fug panicați din cafenea
Mediafax
O țară europeană reduce taxele pentru familii, încercând să oprească declinul demografic
Digi24
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României”
Cancan.ro
Femeia de 33 de ani care a ajuns în comă la Fundeni a murit! Ce acuzații grave de malpraxis mai are chirurgul din Sinaia care a operat-o
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Adevarul
Scandal în gimnastică! Denisa Golgotă acuză hărțuire în sala de antrenament
Mediafax
Moment rar. Viktor Orban, critici la adresa lui Trump: A făcut o greșeală cu sancțiunile impuse Moscovei
Click
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
Digi24
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala
Cancan.ro
Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului! Gestul lui l-a făcut pe președintele României să râdă
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Un acord încheiat între SUA și Rusia în perioada Războiului Rece, denunțat de Vladimir Putin