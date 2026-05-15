Nigel Farage descrie donația de 5 milioane de lire drept „recompensă” pentru că a scos Marea Britanie din Uniunea Europeană

Nigel Farage susține că donația de 5 milioane de lire sterline primită de la miliardarul Christopher Harborne a fost o „recompensă” pentru aproape trei decenii de campanie în favoarea Brexitului, insistând că banii au fost oferiți „complet necondiționat” și fără vreo influență politică.

Farage: „A fost o recompensă pentru 27 de ani de campanie pentru Brexit”

Liderul partidului Reform UK a declarat că donația uriașă primită de la omul de afaceri Christopher Harborne nu a avut nicio condiție atașată și nu i-a influențat activitatea politică.

„Și acest lucru mi-a fost dat necondiționat, complet necondiționat. Dar, sincer, a fost dat ca recompensă pentru campania pentru Brexit, timp de 27 de ani”, a spus Farage, potrivit The Sun.

Întrebat dacă donația a avut vreun impact asupra deciziei sale de a reveni în prim-planul politicii britanice, Farage a răspuns categoric.

„Nu! Nu pot fi cumpărat de nimeni”.

Anchetă privind nedeclararea donației

Farage a susținut anterior că nu avea obligația de a declara cadoul, argumentând că banii au fost primiți înainte de a fi ales deputat de Clacton, că au fost destinați „siguranței sale personale” și că „nu au avut deloc un caracter politic”.

Totuși, adversarii politici ai Reform UK susțin că suma trebuia inclusă în registrul intereselor parlamentare după alegerea sa în Camera Comunelor, în 2024.

În urma controversei, comisarul pentru standarde parlamentare a deschis o anchetă pentru a stabili dacă Farage a încălcat regulile Camerei Comunelor prin acceptarea și nedeclararea donației. Farage a declarat că nu este îngrijorat de investigație.

Ce spun regulile Parlamentului britanic

Codul de conduită al Camerei Comunelor prevede că noii deputați trebuie să declare toate interesele financiare și beneficiile relevante primite în cele 12 luni anterioare alegerii lor, în termen de o lună de la preluarea mandatului.

Regulamentul precizează însă că anumite „cadouri sau beneficii pur personale” nu trebuie, în mod normal, înregistrate. Totodată, normele menționează clar că trebuie analizate atât motivația donatorului, cât și modul în care va fi utilizat beneficiul primit.

„Dacă există vreo îndoială, beneficiul ar trebui înregistrat”, se arată în regulament.

Deputații găsiți vinovați de încălcarea codului de conduită pot primi sancțiuni care variază de la scuze publice până la suspendare sau chiar excludere din Camera Comunelor, în cazurile considerate grave.

Cine este Christopher Harborne

Christopher Harborne este un investitor britanic în criptomonede, stabilit în Thailanda, și unul dintre cei mai importanți finanțatori ai partidului Reform UK.

În aprilie, acesta declara pentru The Telegraph că nu a așteptat „nimic în schimb, în afară de asigurarea siguranței sale”, referindu-se la suma oferită lui Farage.

Harborne a mai afirmat că donația a venit „din cauza marii mele admirații pentru deceniile de muncă pe care le-a depus pentru a realiza Brexitul”.

În 2024, omul de afaceri a făcut o donație record de 9 milioane de lire sterline către Reform UK, cea mai mare contribuție oferită vreodată unui partid politic britanic de către o persoană în viață.

Potrivit datelor publice, Harborne a donat în total aproximativ 12 milioane de lire sterline către Reform UK în 2025 și a susținut financiar în trecut și Partidul Conservator.

Donația separată de 5 milioane de lire sterline către Farage ar fi fost făcută la începutul anului 2024, înainte ca acesta să decidă să candideze pentru un loc în Parlament, potrivit unor surse din Reform UK.

