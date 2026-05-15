Prima pagină » Știri externe » Nigel Farage descrie donația de 5 milioane de lire drept „recompensă” pentru că a scos Marea Britanie din Uniunea Europeană

Nigel Farage descrie donația de 5 milioane de lire drept „recompensă” pentru că a scos Marea Britanie din Uniunea Europeană

Nigel Farage descrie donația de 5 milioane de lire drept „recompensă” pentru că a scos Marea Britanie din Uniunea Europeană
Galerie Foto 4
Nigel Farage - Foto: Mediafax foto
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Nigel Farage susține că donația de 5 milioane de lire sterline primită de la miliardarul Christopher Harborne a fost o „recompensă” pentru aproape trei decenii de campanie în favoarea Brexitului, insistând că banii au fost oferiți „complet necondiționat” și fără vreo influență politică.

Farage: „A fost o recompensă pentru 27 de ani de campanie pentru Brexit”

Liderul partidului Reform UK a declarat că donația uriașă primită de la omul de afaceri Christopher Harborne nu a avut nicio condiție atașată și nu i-a influențat activitatea politică.

„Și acest lucru mi-a fost dat necondiționat, complet necondiționat. Dar, sincer, a fost dat ca recompensă pentru campania pentru Brexit, timp de 27 de ani”, a spus Farage, potrivit The Sun.

Întrebat dacă donația a avut vreun impact asupra deciziei sale de a reveni în prim-planul politicii britanice, Farage a răspuns categoric.

„Nu! Nu pot fi cumpărat de nimeni”.

Anchetă privind nedeclararea donației

Farage a susținut anterior că nu avea obligația de a declara cadoul, argumentând că banii au fost primiți înainte de a fi ales deputat de Clacton, că au fost destinați „siguranței sale personale” și că „nu au avut deloc un caracter politic”.

Totuși, adversarii politici ai Reform UK susțin că suma trebuia inclusă în registrul intereselor parlamentare după alegerea sa în Camera Comunelor, în 2024.

În urma controversei, comisarul pentru standarde parlamentare a deschis o anchetă pentru a stabili dacă Farage a încălcat regulile Camerei Comunelor prin acceptarea și nedeclararea donației. Farage a declarat că nu este îngrijorat de investigație.

Ce spun regulile Parlamentului britanic

Codul de conduită al Camerei Comunelor prevede că noii deputați trebuie să declare toate interesele financiare și beneficiile relevante primite în cele 12 luni anterioare alegerii lor, în termen de o lună de la preluarea mandatului.

Regulamentul precizează însă că anumite „cadouri sau beneficii pur personale” nu trebuie, în mod normal, înregistrate. Totodată, normele menționează clar că trebuie analizate atât motivația donatorului, cât și modul în care va fi utilizat beneficiul primit.

„Dacă există vreo îndoială, beneficiul ar trebui înregistrat”, se arată în regulament.

Deputații găsiți vinovați de încălcarea codului de conduită pot primi sancțiuni care variază de la scuze publice până la suspendare sau chiar excludere din Camera Comunelor, în cazurile considerate grave.

Cine este Christopher Harborne

Christopher Harborne este un investitor britanic în criptomonede, stabilit în Thailanda, și unul dintre cei mai importanți finanțatori ai partidului Reform UK.

În aprilie, acesta declara pentru The Telegraph că nu a așteptat „nimic în schimb, în afară de asigurarea siguranței sale”, referindu-se la suma oferită lui Farage.

Harborne a mai afirmat că donația a venit „din cauza marii mele admirații pentru deceniile de muncă pe care le-a depus pentru a realiza Brexitul”.

În 2024, omul de afaceri a făcut o donație record de 9 milioane de lire sterline către Reform UK, cea mai mare contribuție oferită vreodată unui partid politic britanic de către o persoană în viață.

Potrivit datelor publice, Harborne a donat în total aproximativ 12 milioane de lire sterline către Reform UK în 2025 și a susținut financiar în trecut și Partidul Conservator.

Donația separată de 5 milioane de lire sterline către Farage ar fi fost făcută la începutul anului 2024, înainte ca acesta să decidă să candideze pentru un loc în Parlament, potrivit unor surse din Reform UK.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

SĂNĂTATE O nouă epidemie de Ebola a izbucnit în estul Congo. 65 de morți și sute de cazuri suspecte
17:23
O nouă epidemie de Ebola a izbucnit în estul Congo. 65 de morți și sute de cazuri suspecte
CONTROVERSĂ Motivul pentru care membrii delegației SUA și-au aruncat suvenirurile și telefoanele la plecarea din China, înainte de îmbarcarea în Air Force One
17:17
Motivul pentru care membrii delegației SUA și-au aruncat suvenirurile și telefoanele la plecarea din China, înainte de îmbarcarea în Air Force One
CONTROVERSĂ După întâlnirea cu președintele chinez, Trump evită orice angajament privind Taiwanul: „Nu vorbesc despre asta”
17:01
După întâlnirea cu președintele chinez, Trump evită orice angajament privind Taiwanul: „Nu vorbesc despre asta”
FLASH NEWS Donald Trump este dispus să facă un compromis cu privire la programul nuclear al Iranului. Ce propune președintele SUA
16:09
Donald Trump este dispus să facă un compromis cu privire la programul nuclear al Iranului. Ce propune președintele SUA
FLASH NEWS Moscova este pregătită de discuții cu Europa, spune ministrul de Externe al Rusiei. ”Mingea este în terenul lor”
15:28
Moscova este pregătită de discuții cu Europa, spune ministrul de Externe al Rusiei. ”Mingea este în terenul lor”
FLASH NEWS Ce a obținut Trump din vizita în China. Președintele american a părăsit Beijingul cu puține concesii și cu multe cuvinte calde din partea lui Xi
15:19
Ce a obținut Trump din vizita în China. Președintele american a părăsit Beijingul cu puține concesii și cu multe cuvinte calde din partea lui Xi
Mediafax
Vor să trăiască până la 90 de ani în formă maximă! Clinicile unde bogații plătesc mii de euro pentru tinerețe
Digi24
Mesajul surprinzător al lui Friedrich Merz: „Nu le-aş recomanda copiilor mei să meargă în SUA, la studii sau la muncă”
Cancan.ro
Cabral Ibacka a confirmat divorțul de Andreea! Primele DECLARAȚII: 'Doi oameni care au ajuns să...'
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
De ce și-au pus greii PSD „sechestru” pe nume. Mutarea bizară de la OSIM
Mediafax
Te poți îmbogăți dacă ai un asemenea telefon vechi! Ai și tu unul uitat prin casă?
Click
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața lor
Digi24
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier. „Nu-l pune nimeni sub semnul întrebării”
Cancan.ro
40.000 amendă tuturor românilor care comit această neglijență pe plajă, în vara lui 2026
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
De ce doi șoferi cu aceeași mașină plătesc RCA diferit? Cât costă asigurarea auto în 2026 și care sunt tarifele de referință
Descopera.ro
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Descopera.ro
Oamenii de știință au transferat cu succes gena longevității și au prelungit durata de viață
EMISIUNI Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – F.C. Voluntari, sâmbătă, 16 mai 2026, de la ora 11:00
17:15
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – F.C. Voluntari, sâmbătă, 16 mai 2026, de la ora 11:00
APĂRARE Radu Miruță: ”România începe să se așeze acolo unde îi este locul: pe harta marilor decizii și investiții din domeniul apărării”
17:09
Radu Miruță: ”România începe să se așeze acolo unde îi este locul: pe harta marilor decizii și investiții din domeniul apărării”
FLASH NEWS Ilie Bolojan laudă activitatea ANAF, în ceea ce privește rata de colectare a TVA: Au fost niște îmbunătățiri substanțiale
16:53
Ilie Bolojan laudă activitatea ANAF, în ceea ce privește rata de colectare a TVA: Au fost niște îmbunătățiri substanțiale
VIDEO Bărbat de 91 de ani, reținut în București pentru agresiune sexuală asupra a două minore în autobuz și în stație
16:47
Bărbat de 91 de ani, reținut în București pentru agresiune sexuală asupra a două minore în autobuz și în stație
FLASH NEWS Programul SAFE creează locuri de muncă în Germania și Franța, în detrimentul României
16:29
Programul SAFE creează locuri de muncă în Germania și Franța, în detrimentul României
ANUNȚ Avertismentul MAI: Escrocii au clonat numerele Ministerului Afacerilor Interne și sună la oameni pentru a-i înșela. Cum recunoști infractorii
16:28
Avertismentul MAI: Escrocii au clonat numerele Ministerului Afacerilor Interne și sună la oameni pentru a-i înșela. Cum recunoști infractorii

Cele mai noi

Trimite acest link pe