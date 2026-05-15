Bărbat de 91 de ani, reținut în București pentru agresiune sexuală asupra a două minore în autobuz și în stație

Un bărbat în vârstă de 91 de ani a fost reținut de polițiștii din București, fiind acuzat că a agresat sexual două adolescente, de 15 și 16 ani, în Sectorul 6 al Capitalei. Anchetatorii susțin că una dintre fete ar fi fost atinsă în zonele intime într-un autobuz, fără posibilitatea de a se îndepărta, iar cealaltă ar fi fost agresata într-o stație de autobuz.

Bărbat de 91 de ani, reținut pentru agresiune sexuală

Potrvit comunicatului emis, în timp ce bărbatul se afla într-un autobuz, pe un traseu din sectorul 6 al Capitalei, ar fi atins în zonele intime o minoră, în vârstă de 15 ani, împotriva voinței sale, aceasta fiind pusă în imposibilitatea de a se îndepărta, întrucât ar fi fost blocată de bărbat, pe scaunul din autobuz.

De altfel, în timp ce o minoră, în vârstă de 16 ani, se afla într-o stație de autobuz din același sector, același bărbat ar fi atins-o în zonele intime, fără consimțământul ei, apoi ar fi prins-o cu brațele, apropiind-o de el.

Astfel, la data de 14 mai 2026, a fost pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, iar bărbatul a fost condus la audieri.

Pe baza probelor administrate, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, aceasta urmând să fie prezentată în fața magistraților.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului Agresiuni Sexuale, sub coordonarea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul comiterii a două infracțiuni de agresiune sexuală asupra unui minor.

