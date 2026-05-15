Ilie Bolojan laudă activitatea ANAF, în ceea ce privește rata de colectare a TVA: Au fost niște îmbunătățiri substanțiale

Premierul interimar Ilie Bolojan (FOTO - ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO)
Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, vineri, că rata de colectare a taxei pe valoare adăugată  (TVA) s-a îmbunătățit în perioada mandatului său la Palatul Victoria, remarcând faptul  că Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) nu mai este controlată politic, dar și eliminarea mecanismelor prin care firmele evitau plata taxelor.

El a precizat că rata de colectarea a TVA-ului din timpul mandatului său nu s-a datorat exclusiv măsurilor de creștere a veniturilor la stat, dar și schimbărilor efectuate în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

„A fost o prioritate și când s-a format acest guvern, am pus o condiție, ca șeful ANAF-ului să nu mai fie negociat politic. În această perioadă, dacă vă uitați pe indicatorii ANAF, veți vedea niște îmbunătățiri serioase, nu numai datorită creșterii TVA ului, de exemplu, ci datorită îmbunătățirii colectării. Și gândiți-vă, așa cum v-am spus, că am eliminat eșalonările, care nu mai erau achitate. Am lucrat pe componenta de a limita insolvența, care era devenise un sport V-am spus de antrepozitele fiscale, v-am spus de reguli, v-am spus de mobilitatea în interiorul ANAF. Și toate aceste măsuri, inclusiv folosirea digitalizării, a analizei pe bază de date, au făcut ca colectarea să se îmbunătățească substanțial”, a spus Ilie Bolojan pentru hotnews.ro.

Legat de combaterea evaziunii fiscale, acesta a recunoscut că procesul este unul complex și necesită colaborarea mai multor instituții.

„Pe partea de combaterea evaziunii, aici este un pachet de măsuri în care trebuie să lucreze ANAF-ul, trebuie să lucreze parchetele, trebuie să lucreze inspecția muncii. E un pachet de instituții care trebuie să lucreze și nu se pot face lucrurile de pe o zi pe alta. ANAF-ul era organizat pe parohii de multe ori de protecție, pentru că unii nu erau deranjați deloc, acum lucrurile s-au schimbat. Nu știu, gândiți-vă că ceea ce se sechestrează se vinde în online. Nu mai există rețelele, nu mai există elementele de protecție. Deci au fost niște lucruri importante care s-au întâmplat și din nou și asta a deranjat foarte mult. Aceste lanțuri au fost lovite puternic și a fost un deranj foarte mare, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să îmbunătățim lucrurile în viitor”, a mai spus liderul de la Palatul Victoria.

