Marea Britanie a trimis aeronave de război suplimentare și alte resurse militare în Orientul Mijlociu în contextul escaladării conflictului dintre Israel și Iran. John Healey, secretarul apărării, a declarat că decizia a fost luată „pentru a sprijini aliații noștri”.

Secretarul Apărării al Marii Britanii a vorbit într-o conferință militară la Londra, unde a reiterat poziția guvernului conform căreia Marea Britanie nu a fost implicată până acum în atacurile israeliene asupra Iranului.

Oficialul a mai spus că britanicii au fost „consecvenți și fermi” de a convinge Iranul pe cale diplomatică să nu aibă arme nucleare.

„Nu am jucat niciun rol în atacurile israeliene asupra Iranului. Am fost consecvenți în recunoașterea și susținerea dreptului Israelului la autoapărare. Am fost consecvenți și fermi în determinarea noastră prin diplomație de a evita situația în care Iranul obține capacități nucleare. Și desfășurarea avioanelor de război Typhoon și a altor resurse militare anunțate de prim-ministru fac parte din mișcările de prevenire a escaladări în regiune, de consolidare a securității în regiune și pot fi, de asemenea, folosite pentru a sprijini aliații noștri”, a declarat John Healey, secretarul Marii Britanii, potrivt Sky News.