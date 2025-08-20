Economia germană dă semne de revigorare. Balanța comercială înregistrează SURPLUS după primul semestru din 2025

Potrivit datelor, Germania a raportat excedent comercial în primul semestru din 2025, după ce exporturile au depășit importurile.

Principala piață de destinație a produselor germane rămâne SUA, arată Oficiul Federal de Statistică (Destatis). Ca și în anii precedenți, Statele Unite au fost cel mai important cumpărător al germanilor în prima jumătate a anului 2025.

Mărfurile exportate în Statele Unite au totalizat 77,6 miliarde de euro, în scădere cu 3,9% raportat la aceeași perioadă a anului trecut. Pe locul secund s-a clasat Franța, cu 59,2 miliarde de euro iar podiumul a fost completat de Olanda, cu 55,7 miliarde de euro.

Cele mai importante bunuri de export ale Germaniei au fost:

autovehicule și piese auto, evaluate la 131,8 miliarde de euro,

utilaje industriale, evaluate la 106,9 miliarde de euro,

produse chimice în valoare de 70,3 miliarde de euro.

La capitolul importuri, majoritatea au provenit din China (81,3 miliarde de euro). Olanda (49,3 miliarde euro) și Statele Unite (47,4 miliarde euro) au completat podiumul. Principalele produse importate provin din domeniul energetic și agricol.

Balanța comercială a Gemaniei este pe plus

Potrivit Destatis, în primele șase luni ale anului 2025, Germania a importat bunuri în valoare totală de 682,0 miliarde de euro și a exportat mărfuri în valoare de 786 miliarde de euro. Balanța comercială semestrială înregistrează un surplus de 104 miliarde de euro, mai mic raportat la aceeași perioadă din 2024, când consemna 133,7 miliarde de euro.

Cele mai mari excedente de export a fost pe relația cu Statele Unite (30,2 miliarde euro), Franța (25,8 miliarde euro) și Regatul Unit (20,7 miliarde euro).

RECOMANDAREA AUTORULUI

Uniunea Europeană cere Statelor Unite să activeze rapid prevederile Acordului comercial /„TARIFELE sunt plătite de clienții americani”

Experți BCE: Programele de coeziune stimulează productivitatea în spațiul UE /Câte proiecte a avut ROMÂNIA