Prima pagină » Știri externe » Experți BCE: Programele de coeziune stimulează productivitatea în spațiul UE /Câte proiecte a avut ROMÂNIA

19 aug. 2025, 07:30, Știri externe
Politicile de Coeziune ale Uniunii Europene reprezintă un instrument ”semnificativ” de stimulare a dezvoltării economice și a productivității, notează specialiștii Băncii Centrale Europene (BCE), indicând că cele mai eficiente proiecte sunt cele destinate Întreprinderilor Mici și Mijlocii, ceea ce poate fi un factor stabil de avansare a activităților economice în actualul context internațional.

”Productivitatea este un factor-cheie de creștere economică pe termen lung și de avansare a standardelor de trai. Cu toate acestea, în ultimele decenii, Europa s-a confruntat cu o scădere accentuată și persistentă a productivității, ceea ce a generat preocupări în rândul decidenților politici. În acest context, Politicile de Coeziune ale UE, furnizate în special prin Fondurile Europene Structurale și de Investiții (ESIF), constituie unul dintre principalele instrumente ale UE de promovare a dezvoltării economice, a productivității și a convergenței regionale”, constată experți ai BCE – Alessandro De Sanctis, Daniel Kapp, Francesca Vinci și Robert Wojciechowski – într-un raport de evaluare.

Raportul analizează impactul programelor UE de finanțare din perioada 2014–2020.

”Firmele care au beneficiat de finanțare și-au suplimentat capitalul cu circa 15% în primul an și au crescut gradual productivitatea, atingând nivelul de 3% după patru ani. Aceste efecte sunt mai pronunțate în cazul Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) și pentru companiile care aveau constrângeri financiare, ceea ce sugerează că finanțările europene deblochează investițiile prin facilitarea accesului la capital. Proiectele care vizează tranziția ecologică au câștiguri mai limitate”, subliniază autorii.

Ce țări au beneficiat cel mai mult de fonduri de coeziune

Italia este pe primul loc în Uniunea Europeană în materie de entități care au beneficiat de fonduri de coeziune. În total, 129.872 de entități din Italia (firme sau unități publice) au primit fonduri europene în perioada 2014-2020. Pe locul doi este Portugalia, cu 124.265 de beneficiari, urmată de Germania, cu 117.289 de entităţi. România este la mijlocul clasamentului, cu 10.256 de beneficiari. Irlanda, Danemarca şi Luxemburg au avut cele mai puţine proiecte finanţate de UE.

”Analiza relevă că finanțările tind să le fie alocate firmelor care funcționează deja destul de bine, deși nu au suficient capital și se confruntă cu limite financiare. Concluziile analizei evidențiază contribuția crucială a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții la stimularea creșterii randamentului firmelor și la îmbunătățirea productivității. Concluziile sugerează și că eficiența investițiilor poate fi îmbunătățită prin strategii adaptate de finanțare care să echilibreze susținerea pentru firmele performante cu cea destinată celor care au dificultăți financiare”, subliniază experții BCE.

