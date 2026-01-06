Nicușor Dan a vorbit în cadrul conferinței de presă susținute la finalul reuniunii de la Palatul Elysee a celor 27 de state din Coaliția de Voință despre poziția României cu privire la Venezuela și Groenlanda.

„Pe Venezuela a existat o declarație foarte nuanțată și aceasta e poziția pe care noi o avem”, a precizat Nicușor Dan.

„În ceea ce privește Groenlanda, nu vorbim de o intenție oficială a administrației SUA. Am avut niște declarații. Situația e cu totul diferită. E un teritoriu autonom, parte din coaroana daneză și care este teritoriu NATO”, a transmis Nicușor Dan.

Preşedintele Nicuşor Dan participă pe 6 ianuarie 2026, la Paris, la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai Coaliţiei de voinţă. Potrivit unui draft pregătit înaintea summit-ului de la Paris, aliații Ucrainei ar urma să fie de acord ca garanțiile de securitate să includă angajamente obligatorii de sprijinire a Kievului în cazul unui viitor atac armat din partea Rusiei, transmite Reuters.

„Obiectivul acestei coaliții este să asigure garanții de securitate pentru Uraina cnd pacea va fi obținută. S-a adoptat un document public al tuturor statelor care participă a Coaliția de Voință. În urma muncii echipelor tehnice, șefi de stat major, șamd, s-a defint un document militar care nu este public și care prevede cum vor fi exercitate aceste documente de securitate.