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Economistul-șef al uneia dintre cele mai mari bănci de stat din Rusia, concediat după ce a criticat economia țării. Afirmațiile care nu au fost pe placul Kremlinului

Melania Agiu
Economistul-șef al uneia dintre cele mai mari bănci de stat din Rusia, concediat după ce a criticat economia țării. Afirmațiile care nu au fost pe placul Kremlinului
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Andrei Klepach, economistul-șef al celei de-a doua bănci ca mărime din Rusia a fost concediat după ce a criticat economia țării, transmite The Guardian. Acesta avertizase public că Moscova va pierde un război economic prelungit cu Ucraina.

Andrei Klepach, care ocupa această funcție la Banca de Dezvoltare de stat a Rusiei încă din 2014, a fost demis la câteva zile după ce presa rusă a relatat despre un discurs aspru pe care îl ținuse în fața unor colegi economiști în luna mai.

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În declarațiile sale, relatate pentru prima dată de „Moscow Times”, Klepach a afirmat că Rusia „rămâne în urmă” din punct de vedere economic față de China și SUA și, „în anumite privințe, față de Ucraina”.

Klepach a afirmat că presiunile asupra economiei ruse cauzate de război vor conduce inevitabil la o „criză socială” care va izbucni „atunci când nimeni nu se așteaptă în mod special la asta”.

El a mai afirmat că așteptările privind un colaps economic iminent al Ucrainei sunt nefondate și că o confruntare prelungită cu Ucraina nu ar duce la victoria Rusiei.

„Nu vom câștiga această confruntare într-un război de uzură cu Ucraina”, a spus Klepach. „Avem iluzia că totul se va prăbuși acolo. Nu s-a prăbușit și nici nu se va prăbuși. Costurile noastre sunt în creștere.”

Aceste declarații au reprezentat o recunoaștere rară din partea unui economist rus de rang înalt a dificultăților economice tot mai mari cu care se confruntă țara și au contrazis, în mod direct, afirmațiile președintelui Vladimir Putin potrivit cărora Moscova rezista cu succes presiunilor economice generate de război și că epuizarea economică a Ucrainei era doar o chestiune de timp.

VEB nu a oferit niciun motiv pentru concedierea lui Klepach

Vnesheconombank (VEB) este denumirea istorică și cea mai cunoscută a băncii de dezvoltare deținute în totalitate de statul rus.

Un apropiat al lui Klepach a declarat pentru publicația „Vedomosti” că plecarea sa de la bancă a fost „legată de evaluările sale personale, dure, privind evoluția economică și politică a țării, care nu pot în niciun caz să se alinieze cu poziția corporației”.

Publicația independentă rusă „The Bell” a relatat, citând surse, că Klepach a fost demis la ordinul Kremlinului și că demiterea sa a fost direct legată de discursul său din luna mai.

Alexandra Prokopenko, fostă consilieră a băncii centrale ruse și cercetătoare la Centrul Carnegie pentru Rusia și Eurasia, l-a descris pe Klepach drept un economist respectat, care nu se temea să-și exprime opinii care se abăteau de la linia oficială.

Economia Rusiei se confruntă cu cea mai dificilă perioadă de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Putin, în 2022, afectată de cheltuielile masive legate de război, de sancțiunile occidentale și de capacitatea tot mai mare a Ucrainei de a lovi industria petrolieră și gazieră a Moscovei.

Numai în primele patru luni ale anului 2026, deficitul bugetar al Rusiei a atins 5,87 trilioane de ruble (81 miliarde de dolari), depășind cu mult ținta guvernului de 3,79 trilioane de ruble pentru întregul an.

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