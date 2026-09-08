Poliția din Germania l-a arestat pe principalul suspect al atacurilor asupra rețelei energetice naționale. Cum a fost descoperit individul

Autoritățile din Germania l-au reținut pe principalul suspect al atacurilor asupra rețelei electrice naționale. Daniel V., în vârstă de 48 de ani, a fost reținut, marți, la prânz în timpul unui control rutier din Weisweiler, un orășel din landul Renania de Nord-Westfalia. Informația a fost obținută de WELT din surse polițienești. Potrivit acestora, Daniel V. se deplasa pe jos și a încercat să ocolească barajul poliției. În acel moment a fost recunoscut.

La momentul arestării, acesta avea asupra sa materiale explozive, precizează WELT.

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„Obiectele sunt examinate în prezent de un expert în dezamorsarea explozibililor de la Oficiul Regional de Poliție Criminală din Renania de Nord-Westfalia”, a comunicat poliția din Köln. În plus, forțele de intervenție ar fi găsit în tufișuri un cort în care se aflau și alte încărcături explozive.

Bărbatul în vârstă de 48 de ani nu a opus rezistență în momentul arestării sale, care a avut loc chiar în apropierea centralei electrice Weisweiler, lângă Aachen.

„Ofițerii asigură în acest moment urmele și probele de la fața locului și verifică dacă în zonă au fost amplasate și alte dispozitive de lansare, nedescoperite până acum”, a precizat poliția. „Arestarea suspectului reprezintă un pas important în cadrul anchetei”, a declarat Oliver Stepien, șeful poliției din Brandenburg. „Acum este important să se clarifice în continuare circumstanțele și legăturile dintre fapte și să se evalueze cu atenție informațiile obținute.” Ancheta continuă.

Zile întregi de căutări

De câteva zile, rețeaua electrică a Germaniei a fost ținta unui val coordonat de atacuri și tentative de sabotaj.

În landurile Brandenburg (lângă stația Turnow-Preilack și centrala Jänschwalde) și Renania de Nord-Westfalia (lângă Bergheim), sabotorul a folosit dispozitive de lansare (rachete improvizate) pentru a arunca fire metalice subțiri peste liniile de înaltă tensiune. Acest lucru a provocat scurtcircuite deliberate, scoțând temporar de pe rețea cinci unități ale centralelor electrice (echivalentul a 4.200 MW).

În landul Saxonia (la sud de stația electrică Graustein), geniștii au descoperit și dezamorsat în total 21 de dispozitive explozive improvizate (construite în principal din materiale pirotehnice) plasate chiar la baza stâlpilor de înaltă tensiune.

În orașul Dormagen, poliția a descoperit instalații de tragere cu temporizator care au fost direcționate spre substații electrice.

Pe 4 septembrie individul pe nume Daniel V., din Gevelsberg, a trimis o scrisoare de revendicare scrisă de mână către redacția publicației germane taz și către alte instituții media, în care a recunoscut că el este autorul valului de sabotaje asupra rețelei electrice din Germania.

Se presupune că acesta ar fi încercat, în mai multe locuri din Renania de Nord-Westfalia, Brandenburg și Saxonia, să lanseze cu rachete de fabricație proprie un fir subțire peste liniile de înaltă tensiune, provocând astfel un scurtcircuit.

De câteva zile, autoritățile germane îl căutau pe suspectul în vârstă de 48 de ani. O altă scrisoare de revendicare a fost transmisă, luni. Chiar astăzi, 8 septembrie, suspectul a fost prins în apropierea marii centrale Weisweiler (lângă Aachen).

În scrisorile de revendicare, presupusul autor al atacurilor a justificat atacurile asupra rețelei electrice prin lupta împotriva energiilor fosile. „Producerea de energie electrică din combustibili fosili este o crimă”, se menționează în scrisori, care se află și în posesia ziarului WELT. În toate cele trei landuri federale afectate se mai extrage și se transformă în energie electrică cărbune brun.