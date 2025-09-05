Elon Musk ar putea primi până la 1.000 de MILIARDE de dolari de la Tesla. Care sunt obiectivele pe care trebuie să le atingă

Elon Musk ar putea deveni primul trilionar din lume dacă primește integral noul pachet salarial propus de Tesla – care vine cu o serie de obiective ambițioase pentru creșterea valorii de piață a companiei.

Tesla a propus acordarea unui nou pachet salarial pentru directorul general Elon Musk, în valoare de aproximativ 1.000 de miliarde de dolari, o propunere fără precedent în lumea afacerilor din Statele Unite.

Vineri dimineață, Tesla a depus o declarație la autoritățile de reglementare a valorilor mobiliare, prezentând un „Premiu de performanță pentru directorul general, 2025” care ar urma să fie votat de acționari.

Ce obiective ar trebui să îndeplinească Elon Musk

Propunerea, concepută pentru a-l stimula pe Elon Musk să își canalizeze atenția asupra conducerii Tesla în anii următori, stabilește o serie de repere ambițioase pe care acesta trebuie să le atingă pentru a primi pachetul integral.

Obiectivele se întind pe o perioadă de zece ani.

Printre ele, extinderea afacerii cu robotaxiuri a Tesla și creșterea valorii de piață a companiei de la aproximativ 1.000 de miliarde de dolari în prezent la cel puțin 8.500 de miliarde de dolari în 2035 (o valoare de piață dublă față de cea a Nvidia, cea mai valoroasă companie din lume în prezent, cu 4.000 de miliarde de dolari).

Conform Axios, atingerea acestor obiective ar transforma Tesla în cea mai valoroasă companie din istorie, iar pe Musk, deja cea mai bogată persoană din lume, l-ar face și mai bogat.

O propunere a acționarilor menționa ca Tesla să preia o participație în xAI, compania de inteligență artificială deținută tot de Musk.

Tesla a declarat că în prezent valoarea de piață a pachetului oferit este de 87,75 miliarde de dolari și acesta îi va permite lui Musk să achiziționeze până la 12% din acțiunile Tesla.

Pe lângă numeroasele sale interese de afaceri, Musk rămâne activ în politică, în ciuda certurilor sale cu președintele Trump. El a anunțat planuri de a forma un al treilea partid politic.

Declarația Consiliului menționa că în timpul negocierilor privind pachetul salarial, „Musk a ridicat, de asemenea, posibilitatea ca el să urmărească alte interese care i-ar putea oferi o influență mai mare dacă nu ar primi astfel de asigurări”.

Consiliul a declarat că „crede că domnul Musk posedă în mod singular caracteristicile de conducere necesare pentru a transforma Tesla și a îndeplini misiunea acesteia pe termen lung la un nivel de neegalat”.

