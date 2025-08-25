Prima pagină » Știri externe » Startup-ul xAI al lui Elon Musk a dat în judecată Apple și OpenAI: „Au ACAPARAT piețele pentru a-și menține monopolul”

Startup-ul xAI al lui Elon Musk a dat în judecată Apple și OpenAI: „Au ACAPARAT piețele pentru a-și menține monopolul”

25 aug. 2025, 20:18, Știri externe
Startup-ul xAI al lui Elon Musk a dat în judecată Apple și OpenAI:

Startup-ul de inteligență artificială xAI, deținut de miliardarul Elon Musk, a dat în judecată companiile Apple și OpenAI.

Conform documentelor depuse de xAi la tribunalul federal din Texas, Apple și OpenAI sunt acuzate că au încercat să blocheze avansul concurenților din domeniul inteligenței artificiale.

Apple și OpenAI „au acaparat piețele pentru a-și menține monopolul și a împiedica inovatori precum platforma X și xAI să concureze”, se arată în documentele depuse la tribunal.

Plângerea susține că Apple și OpenAI au conspirat pentru a suprima produsele xAI, inclusiv din Apple App Store.

„Dacă nu ar fi fost acordul său exclusiv cu OpenAI, Apple nu ar fi avut niciun motiv să nu promoveze platforma X și aplicația Grok într-un mod mai vizibil în App Store”, a declarat xAI.

Nici Apple nici OpenAI, compania care a creat ChatGPT, nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii din partea reporterilor CNN.

La începutul acestei luni, Musk amenințase că va da în judecată compania Apple.

Modul în care se comportă Apple „face imposibil ca orice companie de inteligență artificială, în afară de OpenAI, să ajungă pe locul unu în App Store”, a afirmat Musk într-o postare pe platforma X.

Lansat în urmă cu mai puțin de doi ani, start-up-ul xAI al lui Musk concurează cu OpenAI, susținut de Microsoft, precum și cu startup-ul chinez DeepSeek.

În martie, start-up-ul xAI al lui Musk a achiziționat platforma de socializare X, pentru 33 de miliarde de dolari, cu scopul de a îmbunătăți capacitățile de antrenare ale chatbot-ului Grok. Musk a integrat, de asemenea, chatbot-ul Grok în vehiculele fabricate de compania sa de automobile electrice Tesla.

Un alt proces intentat de Elon Musk, împotriva OpenAI și a directorului Sam Altman

Într-un proces separat, Elon Musk a dat în judecată OpenAI și pe directorul executiv al acesteia Sam Altman într-o instanță federală din California, pentru a opri transformarea OpenAI dintr-o organizație nonprofit într-o companie cu scop lucrativ.

Parteneriatul Apple cu OpenAI i-a permis producătorului de telefoane să integreze platforma de AI ChatGPT în iPhone, iPad și Mac.

Musk și Altman au fondat OpenAI împreună în 2015 ca organizație nonprofit.

Practicile folosite de Apple pentru App Store au fost în centrul mai multor procese.

Într-un proces în curs de desfășurare, intentat de producătorul de jocuri video Epic Games (creatorii „Fortnite”), un judecător a ordonat Apple să permită o concurență mai mare în privința opțiunilor pentru plata pentru aplicații.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Apple a cedat în fața taxelor vamale ale lui TRUMP. Compania anunță investiții de 100 de miliarde de dolari în SUA

Microsoft, pe cale să devină a doua companie care depășește 4.000 de MILIARDE de dolari pe burse

Citește și

VIDEO Tensiuni între SUA și Franța /Washingtonul susține deplin afirmațiile ambasadorului, convocat după ce l-a CRITICAT pe Macron
20:17
Tensiuni între SUA și Franța /Washingtonul susține deplin afirmațiile ambasadorului, convocat după ce l-a CRITICAT pe Macron
EXTERNE Polonia nu va mai putea plăti abonamentul Ucrainei pentru serviciile Starlink. Președintele Nawrocki a blocat prin VETO prelungirea contractului
19:27
Polonia nu va mai putea plăti abonamentul Ucrainei pentru serviciile Starlink. Președintele Nawrocki a blocat prin VETO prelungirea contractului
EXTERNE Macron l-a invitat pe cancelarul german la discuții la reședința de vară, înaintea unui consiliu franco-german de MINIȘTRI la Toulon
19:07
Macron l-a invitat pe cancelarul german la discuții la reședința de vară, înaintea unui consiliu franco-german de MINIȘTRI la Toulon
EXTERNE Zelenski acuză RUSIA că nu vrea să facă nicio concesie pentru oprirea războiului /Președintele Ucrainei nu are încredere în Putin
18:48
Zelenski acuză RUSIA că nu vrea să facă nicio concesie pentru oprirea războiului /Președintele Ucrainei nu are încredere în Putin
EXTERNE Donald Trump a anunțat că ar putea trimite Garda Națională să combată CRIMINALITATEA din Chicago
18:11
Donald Trump a anunțat că ar putea trimite Garda Națională să combată CRIMINALITATEA din Chicago
VIDEO Turcia vrea să combată RISIPA de alimente, prin renunțarea la hotelurile all-inclusive, în timp ce în România sunt în creștere. Câtă mâncare aruncăm
17:13
Turcia vrea să combată RISIPA de alimente, prin renunțarea la hotelurile all-inclusive, în timp ce în România sunt în creștere. Câtă mâncare aruncăm
Mediafax
Ministerul Muncii, anunț despre modul în care românii pot încasa banii din pensiile private
Digi24
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
Cancan.ro
Adrian Brîncoveanu, tunuri de milioane înainte de separarea de Andreea Marin. Adio cu premeditare?!
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Adevarul
Cum au vrut rușii să ofere Transilvania, în secret, Ungariei. Refuzul primit de liderul sovietic Leonid Brejnev
Mediafax
Sezon dezastruos pe litoral. Scăderi pe toate liniile. Decizia luată de hotelieri
Click
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”
Wowbiz
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
Antena 3
O tânără de 22 de ani a murit imediat după ce a făcut un CT de rutină
Digi24
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
Cancan.ro
Ce le-a spus Costin Bulgaru, tânărul de 21 de ani care a agonizat 10 ore în râpa din Făgăraș, salvatorilor. La căutări a participat și tatăl lui
Ce se întâmplă doctore
O recunoști pe celebra actriță? I-a cucerit pe toți cu frumusețea ei, în tinerețe. Astăzi, e total schimbată!
observatornews.ro
Cum funcţionează taxarea inversă la TVA, pregătită în Pachetul 2. Economist: "N-ar mai avea ce să fure"
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
KanalD
Un cunoscut fotbalist a murit, la doar 26 de ani, într-un teribil accident rutier
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Camera auto care îți poate salva permisul, lansată acum la preț surprinzător
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat înainte de BIG BANG?
Capital.ro
Omul de care se teme Vladimir Putin. Este singurul din lume. Doar el poate opri războiul
Evz.ro
Trecerea la ora de iarnă în 2025. Schimbarea vine mai devreme
A1
Cum arată camera de cămin a Violetei Bănică din SUA. La ce facultate de prestigiu a intrat fiica Andreei Marin
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Adevărul iese la iveală! Lucia spune fără ocolișuri de a ales să se îndepărteze de Danciu: „Aș fi avut anumite așteptări”. Reacția concurentului din ”Casa Iubirii”: „Ai avut un dubiu constant”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă îngrozită: -Vai, a venit soțul, fugi, ascunde-te repede!
Descopera.ro
Cum influențează alimentația somnul: Între mituri și realitate