Roboții sunt noua eră. Unul a bătut recordul mondial la maraton, altul se plimbă pe străzile din SUA în formă de câine cu chipul lui Elon Musk

Două imagini care până ieri păreau science-fiction au devenit realitate în doar câteva zile. În China, un robot umanoid a spulberat recordul mondial la semimaraton, depășind orice atlet uman. În paralel, pe străzile din San Francisco, trecătorii au fost întâmpinați de câini-roboți cu chipul lui Elon Musk.

Robotul care a rescris istoria: semimaraton câștigat în fața oamenilor

Un moment fără precedent a avut loc la Beijing. Robotul umanoid „Lightning”, dezvoltat de compania Honor, a câștigat un semimaraton de 21 de kilometri într-un timp incredibil: 50 de minute și 26 de secunde.

Recordul mondial uman este de 57 de minute și 20 de secunde și îi aparține atletului ugandez Jacob Kiplimo.

Robotul, înalt de 1,69 metri, a alergat constant, fără semne de oboseală. Brațele scurte i-au oferit echilibru, iar sistemul său de navigație autonomă i-a permis să mențină traseul fără intervenție umană.

Organizatorii au explicat că victoria robotului s-a bazat pe trei elemente esențiale: capacitatea de a se orienta singur pe traseu, folosirea unor accelerații scurte și controlate atunci când era nevoie de viteză și un sistem mecanic mult mai eficient decât organismul uman în efort susținut.

Dacă anul trecut roboții abia țineau pasul cu oamenii, acum diferența a devenit evidentă. La ediția precedentă, performanțele au fost modeste. În 2026 însă, peste 100 de echipe au participat, iar progresul este clar.

În cursa umană, câștigătorii, Zhao Haijie și Wang Qiaoxia, au avut nevoie de peste o oră pentru a termina.

Miza reală: rivalitatea globală

China investește masiv în robotică încă din 2015, când domeniul a fost declarat strategic. Într-un document oficial din 2023, roboții umanoizi au fost definiți drept „noua frontieră a competiției tehnologice”.

Ținta este producția de masă până în 2025 și independență pe lanțurile de aprovizionare.

Interesul pentru competițiile dedicate roboților a crescut rapid, iar în China au apărut tot mai multe astfel de evenimente: jocuri pentru roboți umanoizi, întreceri de fotbal, box și arte marțiale, dar și demonstrații publice incluse în spectacole televizate la nivel național.

„Câinele” cu chipul lui Elon Musk care a șocat America

La mii de kilometri distanță, în San Francisco, oamenii au trăit un moment la fel de ireal.

Pe străzile din zona Oracle Park și SoMa au apărut câini-roboți mecanici, dar cu un detaliu tulburător: capete hiper-realiste ale lui Elon Musk, realizate din silicon.

Martorii au relatat că acești roboți interacționau activ cu oamenii din jur: salutau trecătorii, îi urmăreau pe stradă și imitau comportamente tipice unui câine, precum statul jos sau reacții la prezența oamenilor.

Interacțiunea era suficient de realistă încât să creeze disconfort și fascinație în același timp.

Adevărul din spatele „câinelui robot Elon Musk”

Totul a fost, de fapt, o campanie de promovare pentru o expoziție. Proiectul aparține artistului digital Beeple, iar expoziția se numește „Infinite_Loop”, găzduită la centrul Node din Palo Alto.

Seria prezentată, intitulată „Regular Animals”, extinde conceptul și asupra altor personalități cunoscute, transformate în versiuni de „animale robot”, printre care Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Andy Warhol și Pablo Picasso.

Directorul Node, Phil Mohun, a explicat că scopul proiectului este aducerea artei în spațiul public, pentru a genera reacții autentice din partea oamenilor și pentru a stimula discuții directe în jurul ei.

Recomandarea autorului: