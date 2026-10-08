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Cine este Elwan Benoît, elevul de 17 ani devenit unul dintre simbolurile protestelor din Franța

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Elwan Benoît are 17 ani și este elev în clasa a XII-a la liceul public Jacques-Decour din Paris. În doar câteva zile, adolescentul a trecut de la protestele din fața liceului său la milioane de vizualizări pe rețelele sociale și apariții la televiziune, devenind una dintre cele mai cunoscute fețe ale mobilizării liceenilor din Franța.

Elev la Jacques-Decour, în centrul Parisului

Elwan este elev în clasa a XII-a la liceul public Jacques-Decour, aflat în arondismentul 9 al Parisului, pe avenue Trudaine. El studiază, printre altele, istorie-geografie, geopolitică și științe politice, iar în ultimele zile a participat la mobilizarea liceenilor alături de colegii săi.

sursă video: X / @2voyageur

Liceul său a devenit unul dintre punctele de mobilizare ale elevilor parizieni. Elwan susține că protestul său este legat în special de diferențele dintre condițiile de studiu din Paris și cele din cartierele periferice.

Într-o serie de declarații, adolescentul a vorbit despre lipsa resurselor din unele școlu și despre problemele cu care se confruntă elevii din suburbii. El spune că aceștia nu au întotdeauna condițiile normale pentru a studia, de la încălzirea clădirilor până la starea infrastructurilor.

O filmare în fața liceului l-a făcut viral

Elwan a devenit cunoscut după o filamre realizată în fața liceului Jacques-Decour de Vincent Lapierre. Materialul a fost publicat pe data de 4 octombrie, iar adolescentul a atras atenția prin felul în care și-a prezentat argumentele și prin calmul cu acre a răspuns întrebărilor.

El a vorbit despre revendicările liceenilor, despre diferențele sociale și despre violențele care au apărut în timpul protestelor. Una dintre afirmațiile sale, referitoare la situația din suburbii, a fost intens distribuită pe rețelele de socializare.

Filmarea a devenit virală. Potrivit Le Parisien, secvența ajunsese miercuri la 10,3 milioane de vizualizări pe X.

De atunci, intervențiile lui Elwan de la proteste au început să fie distribuite masiv, iar adolescentul a ajuns să prezentat drept unul dintre purtătorii de mesaj ai mobilizării liceenilor.

El spune că și el beneficiază de privilegii

Popularitatea lui a venit însă și cu o discuție despre cine ajunge să fie reprezentativ pentru protestele liceenilor.

Jacques-Decour este un liceu public aflat într-o zonă centrală și favorizată a Parisului, iar Elwan însuși recunoaște că situația sa nu este aceeași cu cea a multor tineri din suburbii.

„Sunt alb, am un capital cultural considerabil”, a spus adolescentul, cerând în același timp presei să acorde mai multă atenție tinerilor din periferie. El consideră că aceștia au multe lucruri de spus, dar sunt mai puțin vizibili în spațiul public.

Și condițiile de la propriul liceu au devenit pentru el un argument. Într-o declarație preluată de ANSA, Elwan a vorbit despre problemele clădirii și despre faptul că unele calorifere nu funcționează, susținând că astfel de lucruri ar trebui să fie considerate condiții minime pentru educație.

Apropierea de Jean-Luc Mélenchon

Elwan nu își ascunde simpatia pentru Jean-Luc Mélenchon și pentru La France insoumise (LFI), partidul fondat de acesta.

Pe 6 octombrie, în timpul manifestației liceenilor de la Paris, adolescentul s-a întâlnit cu Mélenchon. Cei doi s-au îmbrățișat, iar liderul LFI a publicat ulterior imaginile pe Instagram, numindu-i „tribuni ai poporului”.

Sursă Video: Instagram / Jean-Luc Mélenchon

Elwan a declarat ulterior pentru Quotidien că îl admiră pe Mélenchon și că este convins că acesta „va salva Franța”, adăugând că La France insoumise „va salva tinerii”.

Totuși, întrebat direct despre o eventuală afiliere la LFI, adolescentul a spus că nu este membru al partidului și că nu este de acord cu tot ceea ce susține formațiunea. El a explicat că apreciază faptul că LFI este, în opinia sa, una dintre puținele formațiuni care acordă atenție imaginii și problemelor tinerilor.

A ajuns de la protest direct la televiziune

Popularitatea lui Elwan a crescut atât de repede încât, la doar câteva zile după prima filmare virală, adolescentul a ajuns în studiourile de televiziune.

Miercuri seară, el a participat la o dezbatere moderată de David Pujadas, unde a discutat despre blocarea liceelor și despre violențele apărute în timpul protestelor.

Elwan a susținut că poate înțelege o anumită formă de violență atunci când aceasta apare în cartiere foarte dificile, poziție care a provocat reacții și controverse.

În aceeași perioadă, adolescentul a devenit și subiectul unor critici venite atât din partea dreptei, cât și din zona stângii. Unii îl acuză că este favorizat de atenția presei, în timp ce alții consideră că expunerea lui riscă să eclipseze vocile elevilor din suburbii, de unde a pornit o parte importantă a mobilizării.

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