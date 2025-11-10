Prima pagină » Știri externe » Emiratele Arabe creează nori artificiali pentru a induce ploile. Experții avertizează: tehnologia poate agrava fenomenele meteo extreme

10 nov. 2025, 20:21, Știri externe
Emiratele Arabe Unite au început un program amplu de inducere artificială a ploilor, scrie Financial Times. În fiecare an, țara cheltuie milioane de dolari pentru așa-numita „semană a norilor”, pulverizând în cer clorură de potasiu, care stimulează formarea picăturilor de ploaie.

Din cauza schimbărilor climatice, Emiratele Arabe Unite riscă să se confrunte cu o criză de apă în viitor. Iar zăcămintele de petrol și atracțiile turistice din Dubai nu pot fi de mare ajutor.  Operațiunea are ca scop creșterea rezervelor de apă dulce în regiunea aridă și este considerată unul dintre cele mai ambițioase proiecte climatice din Orientul Mijlociu. În cadrul operațiunii sunt implicați 10 piloți și patru avioane Beechcraft King Air C90, care operează non-stop.

Forțarea norilor ar putea duce la „consecințe neplăcute”

Totuși, experții avertizează că tehnologia este una „controversată”. Criticii consideră că intervenția în procesele atmosferice poate agrava fenomenele meteorologice extreme. În ciuda acestui fapt, programe similare sunt deja lansate și în alte țări din regiune:  de exemplu, Arabia Saudită a început să „seamănă norii” în 2022, scrie Financial Times.

Chiar dacă se ridică nori întunecați deasupra munților sterpi, piloții sunt dispuși oricând să decoleze cu avioane cu elice și să semene sare asupra formațiunilor de nori pufoși pentru a declanșa ploi. Anual, țara din Golf ar putea ajunge să cheltuiască milioane de dolari pentru „ploi”.

„Semănarea norilor este un potențial mecanism pentru a suplimenta rezervele de apă ale țării”, a spus Orestes Morfin, expert senios pe resursele de apă și gestionarea infrastructurii din cadrul Inițiativei Climă și Apă.

Și în România au fost operațiuni pentru manipularea vremii. Vara trecută, sistemul național anti-grindină a fost sistat treptat. Motivul: agricultorii din Prahova au făcut plângeri, fiind revoltați că rachetele lansate împotriva grindinei au oprit ploile. Mare parte din recoltele României au fost compromise din cauza secetei în vara anului 2025.

Sursa Foto: Shutterstock

